0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Найдорожча монета всіх часів»: у Швейцарії на аукціон виставлять унікальну колекцію дукатів

Світ
73
У Швейцарії хочуть продати з аукціону «ймовірно, найдорожчу золоту монету всіх часів» віком близько 400 років.
Про це пише Bild.
Монета номіналом у 100 дукатів із зображенням Фердинанда III Габсбурга важить цілих 348,5 грама. Її викарбували 1629 року як дар німецьким князям від молодого на той момент австрійського ерцгерцога, короля Угорщини, Хорватії та Богемії, якому ще тільки належало стати імператором Священної Римської імперії.
Вважається, що це найбільша з коли-небудь викарбуваних монет. Принаймні в Європі. Загалом було виготовлено лише три екземпляри, що робить її ще й однією з найрідкісніших.
«Найдорожча монета всіх часів»: у Швейцарії на аукціон виставлять унікальну колекцію дукатів

Читайте також: Популярні інвестиційні монети: огляд найвигідніших варіантів

Як пише Bild, монета є частиною колекції Мандрівника — таємничого німецького колекціонера, ім’я якого публічно не розкривається. Відомо, що в 1930-роки він зібрав понад 15 тисяч монет, але в роки Другої світової війни Мандрівник сховав свою колекцію під землею, як справжній скарб, побоюючись, що скарби у нього відберуть. Колекція пролежала в схованці близько півстоліття, поки не була знайдена вже нащадками Мандрівника.
Уся колекція оцінюється щонайменше в 100 млн доларів. Конкретно монета Фердинанда III оцінюється в 2,14 млн євро.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems