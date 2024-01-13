ТОП-7 найбільш трендових туристичних напрямків на 2024 рік (фото) — Finance.ua

ТОП-7 найбільш трендових туристичних напрямків на 2024 рік (фото)
Платформа для мандрівників TripAdvisor назвала найбільш трендові туристичні напрямки на 2024 рік за версією Travellers' Choice Awards.
Про це пише tripadvisor.co.uk.
Переможці Travellers' Choice Awards «Найкращі з найкращих» — це напрямки, чиї готелі, ресторани та цікаві місця отримали велику кількість відгуків протягом 12 місяців.
Менше 1% із 8 мільйонів оголошень Tripadvisor визнані найкращими з найкращих, що означає найвищий рівень досконалості в подорожах.
Токіо
Тут традиція стикається з поп-культурою в Токіо, де ви можете благоговійно побродити стародавніми храмами, а потім розгулятися в караоке-барі. Прокиньтеся до сонця, щоб потрапити на жвавий рибний аукціон на ринку Тойосу, а потім освіжіться, прогулявшись під квітучими вишневими деревами, що вздовж річки Суміда. Проведіть деякий час у прекрасних Східних садах Імператорського палацу, а потім пригадайте історію Японії в музеї Едо-Токіо. Не забувайте поїсти стільки суші, локшини удон і вагасі (японських солодощів), скільки може витримати ваш живіт.
Сеул
Від сучасних хмарочосів і неонових вогнів до буддійських храмів, палаців і пагод, Сеул — це захоплююче поєднання старого й нового. Центр бізнесу, культури та фінансів як у Південній Кореї, так і за кордоном, Сеул містить штаб-квартири деяких найбільших світових корпорацій.
Він також має одну з найкращих у світі систем метро — найпростіший спосіб пересування в цьому густонаселеному районі.
Бухта Халонг
Мандрівники відвідують затоку Халонг, щоб зблизька подивитися на її дивовижні вапнякові острови, скельні утворення та печери. Знищені протягом століть вітром і водою, вони захоплюють дух.
Острів Палаван
Палаван — це шматочок раю, шматочок острова, який кишить екзотичною дикою природою, химерними рибальськими селами та об'єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Сапа
Північно-західне ринкове містечко Сапа є барвистим і чарівним. Тут ідеальний оазис серед напруженого гірського походу або туру по рисових полях. Пообідайте в'єтнамською або європейською кухнею в центрі міста та не пропустіть суботній вечір «ринок кохання»
Богота
Десять мільйонів людей називають своїм домом яскраву, пристрасну, розгалужену Боготу. Енергія цього столичного серця Колумбії частково підживлюється сотнями еклектичних і автентичних закладів харчування, фантастичними винами та частими фестивалями гурманів.
Нагадаємо, експерти визначили країну Європи, в якій живуть найщасливіші люди. Євростат опублікував щорічний звіт про «показники якості життя».
Опитування жителів провели в усіх країнах-членах ЄС. Австрія отримала найвищий бал з усіх 27 країн блоку. Одразу три держави — Польща, Фінляндія та Румунія — посіли друге місце, набравши по 7,7. Франція, Італія та Іспанія, одні з найпотужніших економік Євросоюзу, мали середній показник 7,1 бала із 10. Однією з найнещасніших країн несподівано виявилась Німеччина. У цієї держави показник 6,5. Вона змогла випередити тільки Болгарію.
Довідка Finance.ua:
- За час пандемії світовий туризм втратив багато ресурсів і прихильників. Та навіть після того, як кордони знову відкрили, не всі локації доступні для подорожей. CNN розповідає, які відомі пам’ятки закриють для туристів у 2024 році:
- Центр Помпіду, Париж, Splash Mountain, США, Нома, Копенгаген, «Привид Опери», Нью-Йорк, Пергамський музей, Берлін, Скеля слонового хобота, Тайвань, Парк Хаятт, Токіо та інші.
Безкоштовна валютна розсилка Finance.ua 🤑
Поділитися новиною