ТОП-7 найбільш трендових туристичних напрямків на 2024 рік (фото) — Finance.ua

ТОП-7 найбільш трендових туристичних напрямків на 2024 рік (фото) Сьогодні 10:13 — Особисті фінанси

Платформа для мандрівників TripAdvisor назвала найбільш трендові туристичні напрямки на 2024 рік за версією Travellers' Choice Awards.

Про це пише tripadvisor.co.uk.

Переможці Travellers' Choice Awards «Найкращі з найкращих» — це напрямки, чиї готелі, ресторани та цікаві місця отримали велику кількість відгуків протягом 12 місяців.

Менше 1% із 8 мільйонів оголошень Tripadvisor визнані найкращими з найкращих, що означає найвищий рівень досконалості в подорожах.

Токіо

Тут традиція стикається з поп-культурою в Токіо, де ви можете благоговійно побродити стародавніми храмами, а потім розгулятися в караоке-барі. Прокиньтеся до сонця, щоб потрапити на жвавий рибний аукціон на ринку Тойосу, а потім освіжіться, прогулявшись під квітучими вишневими деревами, що вздовж річки Суміда. Проведіть деякий час у прекрасних Східних садах Імператорського палацу, а потім пригадайте історію Японії в музеї Едо-Токіо. Не забувайте поїсти стільки суші, локшини удон і вагасі (японських солодощів), скільки може витримати ваш живіт.

Сеул

Від сучасних хмарочосів і неонових вогнів до буддійських храмів, палаців і пагод, Сеул — це захоплююче поєднання старого й нового. Центр бізнесу, культури та фінансів як у Південній Кореї, так і за кордоном, Сеул містить штаб-квартири деяких найбільших світових корпорацій.

Він також має одну з найкращих у світі систем метро — найпростіший спосіб пересування в цьому густонаселеному районі.

Бухта Халонг

Мандрівники відвідують затоку Халонг, щоб зблизька подивитися на її дивовижні вапнякові острови, скельні утворення та печери. Знищені протягом століть вітром і водою, вони захоплюють дух.

Острів Палаван

Палаван — це шматочок раю, шматочок острова, який кишить екзотичною дикою природою, химерними рибальськими селами та об'єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Сапа

Північно-західне ринкове містечко Сапа є барвистим і чарівним. Тут ідеальний оазис серед напруженого гірського походу або туру по рисових полях. Пообідайте в'єтнамською або європейською кухнею в центрі міста та не пропустіть суботній вечір «ринок кохання»

Богота

Десять мільйонів людей називають своїм домом яскраву, пристрасну, розгалужену Боготу. Енергія цього столичного серця Колумбії частково підживлюється сотнями еклектичних і автентичних закладів харчування, фантастичними винами та частими фестивалями гурманів.

Нагадаємо, експерти визначили країну Європи, в якій живуть найщасливіші люди. Євростат опублікував щорічний звіт про «‎показники якості життя».

Опитування жителів провели в усіх країнах-членах ЄС. Австрія отримала найвищий бал з усіх 27 країн блоку. Одразу три держави — Польща, Фінляндія та Румунія — посіли друге місце, набравши по 7,7. Франція, Італія та Іспанія, одні з найпотужніших економік Євросоюзу, мали середній показник 7,1 бала із 10. Однією з найнещасніших країн несподівано виявилась Німеччина. У цієї держави показник 6,5. Вона змогла випередити тільки Болгарію.

Довідка Finance.ua:

За час пандемії світовий туризм втратив багато ресурсів і прихильників. Та навіть після того, як кордони знову відкрили, не всі локації доступні для подорожей. CNN розповідає, які відомі пам’ятки закриють для туристів у 2024 році:

Центр Помпіду, Париж, Splash Mountain, США, Нома, Копенгаген, «Привид Опери», Нью-Йорк, Пергамський музей, Берлін, Скеля слонового хобота, Тайвань, Парк Хаятт, Токіо та інші.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.