ТОП-7 країн, які краще відвідати навесні, аніж влітку — Finance.ua

ТОП-7 країн, які краще відвідати навесні, аніж влітку Сьогодні 19:12 — Світ

ТОП-7 країн, які краще відвідати навесні, аніж влітку

Багато з нас звикли планувати відпустку на літній період, але досить часто насолодитися бажаним відпочинком заважає велика кількість туристів та занадто висока температура повітря. Є варіант краще — обрати для відпустки весняний період. Адже у цьому самі плюси — людей менше, погода не така спекотна, а ціни набагато приємніші.

Платформа туристичного бронювання Expedia представила свіжий звіт, в якому назвала сім найбільш популярних нині туристичних напрямків для весняного відпочинку цього року.

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Канкун, Мексика

З березня по травень температура повітря у Мексиці у середньому залишається на рівні 25−28 градусів тепла. Країна є однією з найпопулярніших для відпочинку, адже тут доброзичливо ставляться до туристів, а також доступні ціни і є чимало гідних уваги пам’яток.

Токіо, Японія

Навесні у Японії сезон цвітіння сакури. Країну неодноразово називали однією з найгарніших у світі, а помилуватися на заквітчані дерева у Токіо приїжджають люди зі всього світу.

Лондон, Велика Британія

Кожного року британська столиця потрапляє в список найпопулярніших туристичних напрямків світу, а навесні 2024 року, щоб привабити ще більше туристів, організовують цікаві заходи. Наприклад, запланований на травень фестиваль світла може стати одним із таких.

Париж, Франція

«Вічна класика» — місто закоханих завжди у ТОПах. Тут постійно натовпи туристів та високі ціни. Якщо ви плануєте поїздку до французької столиці саме цього року, краще оберіть весну, адже влітку до традиційного туристичного ажіотажу додасться і потік спортивних туристів, які приїдуть на літню Олімпіаду в Париж.

У зв’язку з цим заходом влітку в місті піднімуться ціни на проживання та проїзд у громадському транспорті для туристів.

Пунта-Кана, Домініканська Республіка

Ця тропічна країна з приголомшливими пляжами і вельми приємними цінами навесні підкуповує туристів і комфортними погодними умовами — з травня по березень температура повітря тут становить 25−26 градусів тепла при найнижчій за рік кількості опадів і найбільшій кількості сонячних годин.

Рим, Італія

Минулого літа екскурсії по «вічному місту» перетворилися на справжнє пекло через рекордну спеку, що накрила Європу. Оскільки в цьому році кліматологи прогнозують приблизно такі ж літні температури, краще спробувати потрапити в Рим навесні. До того ж, є шанс, що і людей тоді буде трохи менше — в топ-сезон там буквально не проштовхнутися.

Барселона, Іспанія

Столиця Каталонії також є одним з найбільш переповнених туристами міст Європи, які краще відвідувати в міжсезоння. Весняна температура в Барселоні коливається в межах 14−19 градусів тепла — ще недостатньо для купання в морі, але дуже комфортно для приємних прогулянок.

УНІАН За матеріалами:

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