Чи подешевшав відпочинок у Карпатах: скільки коштує житло — Finance.ua

Чи подешевшав відпочинок у Карпатах: скільки коштує житло Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Чи подешевшав відпочинок у Карпатах: скільки коштує житло

У Карпатах триває «високий сезон», але ціни вже знизилися після новорічних свят. Проживання на деяких курортах доступне навіть для людей із обмеженим бюджетом.

Скільки коштує відпочинок у Карпатах у другій половині січня та коли можна буде зекономити, у коментарі РБК-Україна розповів засновник туристичного порталу «На море і в гори» Олексій Войцеховський.

У Карпатах багато туристів, хоча черги вже менші

У Карпатах триває «високий сезон», який починається з середини грудня і закінчується майже у кінці лютого. У цей час ціни практично не змінюються, крім «пікового тижня» на Різдво і Новий рік, коли житло дорожчає й у 3−4 рази, розповідає Олексій Войцеховський.

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«У січні та лютому люди ще будуть їхати, погода сприяє - і сніжно, і морозно, і дуже красиво зараз. Тихо, спокійно і чудова атмосфера. Людей багато, хоч і менше, ніж бувало до війни. Основна „навала“ туристів, які приїжджали на новорічні свята, поїхали. Зараз можна провести час без надто великих черг біля витягів чи основних туристичних локацій», — розповідає фахівець.

Скільки коштує проживання у Карпатах взимку

Ціни на житло у Карпатах повернулися до рівня, який був у середині грудня, каже Олексій Войцеховський. І залишатимуться такими до весни.

«Наприклад, у садибі у Славському (Львівщина. — Ред.) зараз ціна від 300 гривень з людини. У них є котедж на 6−8 персон, який зараз коштує 2500 гривень. Така ціна була і восени, і влітку», — наводить приклад експерт.

У Яремче на Івано-Франківщині неподалік від Буковелю двомісний номер «напівлюкс» у міні-готелі - від 1100 гривень, а 8-місний котедж коштує від 6600 гривень за добу.

На курорті Пилипець на Закарпатті двомісний номер у садибі коштує від 800 гривень, тримісний — від 1200 грн.

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«Двомісний номер у готельному комплексі у Пилипці - 1300 гривень зі сніданком, тримісний номер — 1950 грн. Така вартість буде до 31 березня. А з 1 квітня буде 1800 гривень за добу», — додає він.

Коли їхати у Карпати, щоб зекономити на відпочинку

Ціни на житло власники можуть знижувати у міжсезоння — восени та навесні.

«А зима і літо — це високий сезон зі звичайними цінами. Але взимку може бути трохи дорожче проживання — відсотків на 15−20. Через те, що є додаткові витрати, бо більшість садиб та готелів у Карпатах мають електричне опалення», — пояснює Олексій Войцеховський.

Для того, щоб знайти дешевші варіанти відпочинку зараз, він радить не обирати популярні локації, куди їздять найбільше лижників — наприклад, Буковель чи Драгобрат — а їхати до населених пунктів навколо курортів. Там буде значно дешевше і проживання, і харчування. Єдине, що додасться — транспортні видатки.

Або відкласти відпочинок на другу половину лютого, коли можна буде домовлятися про нижчі ціни.

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