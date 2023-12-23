Топ напрямків для поїздок на зимові свята в межах України та за кордоном (інфографіка) — Finance.ua

Топ напрямків для поїздок на зимові свята в межах України та за кордоном (інфографіка)
Карпати, Єгипет і Польща у топі напрямків для різдвяних подорожей. Цьогоріч мандрувати на зимові свята планують понад 50% опитаних українців, з них більшість віддають перевагу поїздкам Україною. Такі дані дослідження BlaBlaCar, найбільшого маркетплейса для автодорожніх подорожей, який об'єднує поїздки з попутниками та на автобусах.
Дослідження проводилось методом онлайн-анкетування серед користувачів BlaBlaCar в Україні. У ньому взяли участь 2002 респонденти.
Топ напрямків для поїздок на зимові свята в межах України
1. Карпати
2. Львів
3. Київ
4. Одеса
5. Харківщина і Волинь
Більшість респондентів віддають перевагу подорожам у межах України, як до повномасштабного вторгнення, так і зараз. Найбільше українці люблять зимовий відпочинок у горах, тому Карпати є безперечним фаворитом. Зазвичай обирають гірськолижні курорти Драгобрат і Буковель, частина опитаних зупиняється на свята в Яремче.
Львів, Київ та Одеса також у топі місць для відвідування взимку. Щороку ці міста відкривають чудові святкові локації з ковзанками та ярмарками. П’яту за популярністю сходинку ділять Харківщина та Волинь.
Улюблені місця для зимового відпочинку за кордоном
- Єгипет
- Польща
- Альпи
- Туреччина
- Скандинавські країни
Різдвяний відпочинок на морі, а саме в Єгипті, посідає перше місце за популярністю з-поміж респондентів. На наступних сходинках відпочинок у Польщі та Альпах. Українці обирають гірськолижні курорти в польському Закопане, французькому Куршевелі, австрійському Арльберзі та італійських Доломітових Альпах.
Доволі популярними серед респондентів є й подорожі до нордичних країн. Українців приваблює північне сяйво, домівка Санти в Лапландії, а також безліч різдвяних ярмарків та фестивалів. Норвегія та Фінляндія є найчастішими пунктами призначення.
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