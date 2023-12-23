Топ напрямків для поїздок на зимові свята в межах України та за кордоном (інфографіка) — Finance.ua
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Топ напрямків для поїздок на зимові свята в межах України та за кордоном (інфографіка)

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Топ напрямків для поїздок на зимові свята в межах України та за кордоном (інфографіка)
Топ напрямків для поїздок на зимові свята в межах України та за кордоном (інфографіка)
Карпати, Єгипет і Польща у топі напрямків для різдвяних подорожей. Цьогоріч мандрувати на зимові свята планують понад 50% опитаних українців, з них більшість віддають перевагу поїздкам Україною. Такі дані дослідження BlaBlaCar, найбільшого маркетплейса для автодорожніх подорожей, який об'єднує поїздки з попутниками та на автобусах.
Дослідження проводилось методом онлайн-анкетування серед користувачів BlaBlaCar в Україні. У ньому взяли участь 2002 респонденти.
Топ напрямків для поїздок на зимові свята в межах України та за кордоном (інфографіка)
Топ напрямків для поїздок на зимові свята в межах України
1. Карпати
2. Львів
3. Київ
4. Одеса
5. Харківщина і Волинь
Більшість респондентів віддають перевагу подорожам у межах України, як до повномасштабного вторгнення, так і зараз. Найбільше українці люблять зимовий відпочинок у горах, тому Карпати є безперечним фаворитом. Зазвичай обирають гірськолижні курорти Драгобрат і Буковель, частина опитаних зупиняється на свята в Яремче.
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Львів, Київ та Одеса також у топі місць для відвідування взимку. Щороку ці міста відкривають чудові святкові локації з ковзанками та ярмарками. П’яту за популярністю сходинку ділять Харківщина та Волинь.
Улюблені місця для зимового відпочинку за кордоном
  1. Єгипет
  2. Польща
  3. Альпи
  4. Туреччина
  5. Скандинавські країни
Різдвяний відпочинок на морі, а саме в Єгипті, посідає перше місце за популярністю з-поміж респондентів. На наступних сходинках відпочинок у Польщі та Альпах. Українці обирають гірськолижні курорти в польському Закопане, французькому Куршевелі, австрійському Арльберзі та італійських Доломітових Альпах.
Доволі популярними серед респондентів є й подорожі до нордичних країн. Українців приваблює північне сяйво, домівка Санти в Лапландії, а також безліч різдвяних ярмарків та фестивалів. Норвегія та Фінляндія є найчастішими пунктами призначення.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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