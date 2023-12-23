Топ напрямків для поїздок на зимові свята в межах України та за кордоном (інфографіка) — Finance.ua

Топ напрямків для поїздок на зимові свята в межах України та за кордоном (інфографіка) Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Топ напрямків для поїздок на зимові свята в межах України та за кордоном (інфографіка)

Карпати, Єгипет і Польща у топі напрямків для різдвяних подорожей. Цьогоріч мандрувати на зимові свята планують понад 50% опитаних українців, з них більшість віддають перевагу поїздкам Україною. Такі дані дослідження BlaBlaCar , найбільшого маркетплейса для автодорожніх подорожей, який об'єднує поїздки з попутниками та на автобусах.

Дослідження проводилось методом онлайн-анкетування серед користувачів BlaBlaCar в Україні. У ньому взяли участь 2002 респонденти.

Топ напрямків для поїздок на зимові свята в межах України

1. Карпати

2. Львів

3. Київ

4. Одеса

5. Харківщина і Волинь

Більшість респондентів віддають перевагу подорожам у межах України, як до повномасштабного вторгнення, так і зараз. Найбільше українці люблять зимовий відпочинок у горах, тому Карпати є безперечним фаворитом. Зазвичай обирають гірськолижні курорти Драгобрат і Буковель, частина опитаних зупиняється на свята в Яремче.

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Львів, Київ та Одеса також у топі місць для відвідування взимку. Щороку ці міста відкривають чудові святкові локації з ковзанками та ярмарками. П’яту за популярністю сходинку ділять Харківщина та Волинь.

Улюблені місця для зимового відпочинку за кордоном

Єгипет Польща Альпи Туреччина Скандинавські країни



Різдвяний відпочинок на морі, а саме в Єгипті, посідає перше місце за популярністю з-поміж респондентів. На наступних сходинках відпочинок у Польщі та Альпах. Українці обирають гірськолижні курорти в польському Закопане, французькому Куршевелі, австрійському Арльберзі та італійських Доломітових Альпах.

Доволі популярними серед респондентів є й подорожі до нордичних країн. Українців приваблює північне сяйво, домівка Санти в Лапландії, а також безліч різдвяних ярмарків та фестивалів. Норвегія та Фінляндія є найчастішими пунктами призначення.

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