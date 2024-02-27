Шрі-Ланка скасовує візи для росіян, вони мають покинути країну впродовж двох тижнів — Finance.ua

Шрі-Ланка скасовує візи для росіян, вони мають покинути країну впродовж двох тижнів Сьогодні 20:20 — Світ

Шрі-Ланка скасовує візи для росіян, вони мають покинути країну впродовж двох тижнів

Шрі-Ланка скасовує візи для сотень тисяч росіян, які перебувають у державі після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Працівники міграційної служби повідомили громадянам рф, що їм слід покинути країну в найближчі два тижні з 23 лютого.

Про це пише Independent.

У матеріалі зазначено, що протягом останніх двох років, після початку повномасштабної агресії рф проти України, до Шрі-Ланки прибули понад 288 тис. росіян. Проте не відомо, скільки з них продовжили своє перебування в країні, а саме 30-денну туристичну візу.

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У міністерстві туризму країни розповіли, що відомство отримує скарги на деяких громадян рф: вони ведуть незареєстрований бізнес у південній частині Шрі-Ланки.

Як зазначено в матеріалі, нещодавно в країні розгорівся скандал через російські підприємства, які ведуть політику «лише для білих» — це спричинило негативну реакцію в соціальних мережах. Серед таких підприємств є бари, ресторани, компанії, які стосуються водних видів спорту або надають послуги з оренди транспортних засобів.

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