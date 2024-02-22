Чехія припинила видачу віз та ВНЖ громадянам росії та білорусі — Finance.ua
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Чехія припинила видачу віз та ВНЖ громадянам росії та білорусі

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Чехія припинила видачу віз та ВНЖ громадянам росії та білорусі
Чехія припинила видачу віз та ВНЖ громадянам росії та білорусі
Чехія більше не видаватиме візи та посвідки на проживання росіянам і білорусам.
Про це повідомив Прем'єр-міністр Петр Фіала, пише сеskenoviny.cz.
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Уряд Чехії схвалив продовження постанови за пропозицією Міністерства закордонних справ. Однак, за його словами, Кабмін також повинен створити умови для діяльності в Чехії опозиції або студентів, які не хочуть мати нічого спільного з режимами росії та білорусі.
Нагадаємо, Чехія після нападу росії на Україну позаминулого року вирішив припинити видачу віз громадянам росії, а згодом і білорусі, за винятком гуманітарних випадків. Досі діяла постанова до 31 березня, тепер МЗС запропонувало нову постанову уряду без конкретного терміну спрощення.
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«Заявки на отримання посвідки на проживання в Чехії, подані росіянами або білорусами в посольстві, вважаються неприйнятними. Це означає, що жодних проваджень щодо них немає. З минулого року заборона також поширюється на громадян російської федерації та білорусі, які одночасно є громадянами іншої держави», — сказано в повідомленні.

Довідка Finance.ua:

  • Рівень безробіття в Чехії є найнижчим в Європі. Станом на листопад 2022 року він складав 3,3%, в цілому в Європі складає 7%.
  • Мінімальна місячна зарплата в Чехії на грудень 2022 року складає 16 200 крон (668 євро). З січня 2023 року планується підвищення до 17 300 крон (713 євро).
  • Середня зарплата складає приблизно 30 тис. крон (1236 євро).

Життя в Празі: вартість житла, їжі, проїзду

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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