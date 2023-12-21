Чехія позбулась залежності від російського газу — прем'єр — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чехія позбулась залежності від російського газу — прем'єр

Енергетика
28
Чехія позбулась залежності від російського газу — прем'єр
Чехія позбулась залежності від російського газу — прем'єр
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна довела, що змогла позбутися залежності від російського газу.
Про це він повідомив у X (Twitter).
Премʼєр зазначив, що ще минулої весни Чеська Республіка опинилася під загрозою дефіциту природного газу, а енергетична безпека країни була під загрозою через залежність від росії.
Читайте також
«Ми не вагалися і зробили кілька важливих кроків. Одним з них було відкриття LNG-терміналу в Нідерландах, який може покрити значну частину нашого споживання», — написав Фіала.
За його словами, зараз Чехія змогла повністю позбутись залежності від російського газу.
Нагадаємо, Чехія у першому кварталі цього року не імпортувала газ з росії, замінивши його постачанням з Норвегії та скрапленим природним газом з Нідерландів і Бельгії.
Раніше Сербія і Болгарія завершили проект трубопроводу, метою якого є зниження залежності від російського газу шляхом диверсифікації поставок. Нова лінія дозволить Сербії отримати доступ до альтернативних поставок газу з Греції або Азербайджану, а також надасть Болгарії доступ до газу із Західної Європи або Адріатичного моря.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.