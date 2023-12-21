Чехія позбулась залежності від російського газу — прем'єр
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна довела, що змогла позбутися залежності від російського газу.
Про це він повідомив у X (Twitter).
Премʼєр зазначив, що ще минулої весни Чеська Республіка опинилася під загрозою дефіциту природного газу, а енергетична безпека країни була під загрозою через залежність від росії.
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«Ми не вагалися і зробили кілька важливих кроків. Одним з них було відкриття LNG-терміналу в Нідерландах, який може покрити значну частину нашого споживання», — написав Фіала.
За його словами, зараз Чехія змогла повністю позбутись залежності від російського газу.
Нагадаємо, Чехія у першому кварталі цього року не імпортувала газ з росії, замінивши його постачанням з Норвегії та скрапленим природним газом з Нідерландів і Бельгії.
Раніше Сербія і Болгарія завершили проект трубопроводу, метою якого є зниження залежності від російського газу шляхом диверсифікації поставок. Нова лінія дозволить Сербії отримати доступ до альтернативних поставок газу з Греції або Азербайджану, а також надасть Болгарії доступ до газу із Західної Європи або Адріатичного моря.
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