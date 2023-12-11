Ще дві країни знизять залежність від російського газу — Finance.ua

Ще дві країни знизять залежність від російського газу Сьогодні 10:14 — Енергетика

Сербія і Болгарія завершили проект трубопроводу, метою якого є зниження залежності від російського газу шляхом диверсифікації поставок, пише Bloomberg

Трубопровід протяжністю 170 кілометрів прокладений від сербського міста Ніш до околиць Софії, столиці Болгарії. Його річна потужність становить 1,8 мільярда кубічних метрів, що достатньо для покриття до 60% споживання Сербії.

Нова лінія дозволить Сербії отримати доступ до альтернативних поставок газу з Греції або Азербайджану, а також надасть Болгарії доступ до газу із Західної Європи або Адріатичного моря.

Президент Сербії Олександр Вучич, президент Болгарії Румен Радев і президент Азербайджану Ільхам Алієв взяли участь у церемонії відкриття в Ніші в неділю.

УНІАН За матеріалами:

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