Ще дві країни знизять залежність від російського газу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ще дві країни знизять залежність від російського газу

Енергетика
54
Сербія і Болгарія завершили проект трубопроводу, метою якого є зниження залежності від російського газу шляхом диверсифікації поставок, пише Bloomberg.
Трубопровід протяжністю 170 кілометрів прокладений від сербського міста Ніш до околиць Софії, столиці Болгарії. Його річна потужність становить 1,8 мільярда кубічних метрів, що достатньо для покриття до 60% споживання Сербії.
Нова лінія дозволить Сербії отримати доступ до альтернативних поставок газу з Греції або Азербайджану, а також надасть Болгарії доступ до газу із Західної Європи або Адріатичного моря.
Президент Сербії Олександр Вучич, президент Болгарії Румен Радев і президент Азербайджану Ільхам Алієв взяли участь у церемонії відкриття в Ніші в неділю.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.