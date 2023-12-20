Залишився рік: у ЄС закликали готуватися до зупинки транзиту російського газу через Україну — Finance.ua

Залишився рік: у ЄС закликали готуватися до зупинки транзиту російського газу через Україну Сьогодні 21:34 — Енергетика

Рівно через рік завершиться контракт на транзит російського газу через Україну, тож країни-члени Євросоюзу, які все ще споживають російський газ, мають підготуватися до змін на ринку та скорочувати обсяги споживання російського скрапленого та трубопровідного газу.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС з енергетики заявила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон.

«Я проінформувала міністрів та дала їм чітку картину щодо шляхів постачання газу в той момент, коли транзит російського газу через Україну завершиться. Це відбудеться точно через рік. Ми маємо бути готовими до цього та надаємо країнам-членам, які будуть вражені таким розвитком. Все ще є доволі тривалий час, щоб підготуватися до того, що відбудеться», — сказала Сімсон.

Вона зауважила, що ЄС завершує поточний рік, вже другий поспіль після того, як росія вдерлася до України, на позитивній ноті, навіть незважаючи на те, що перед країнами ЄС залишаються великі виклики.

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Як завжди під час Ради ЄС у грудні, міністри переглянули стан енергетичної безпеки та дійшли висновку, що Європа добре готова до зими: рівень газу у сховищах є дуже високим для цієї пори року, а ціни на газ перебувають на найнижчому рівні з початку війни.

«Ми також досягаємо прогресу у диверсифікації поставок та у відмові від російського імпорту. Ми очікуємо, що загальний обсяг імпорту російського газу у 2023 році буде близько 40 млрд кубометрів, що близько навпіл складається із скрапленого та трубопровідного газу. Це половина обсягу, який ЄС імпортував минулого року — тоді ми імпортували 80 млрд кубометрів (російського. — Ред.) газу», — зазначила єврокомісарка.

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Вона зауважила, що Єврокомісія тримає «під дуже щільним контролем» специфічну ситуацію з імпортом російського скрапленого газу. Рада міністрів, за технічними пропозиціями Єврокомісії, ухвалила регуляторний пакет, який дозволить кожній з країн-членів обмежувати імпорт трубопровідного та скрапленого газу з росії для власних газових мереж, виходячи із існуючих оцінок щодо безпеки постачання. Такий підхід надає країнам-членам шлях для пропорційного та цільового зменшення російського газового імпорту.

«Хоча поточна ринкова ситуація є дещо більш здоровою, нові геополітичні обставини несуть з собою численні ризики, тож ми маємо й надалі бути готовими до кризи та продовжити запобіжні заходи, які були представлені минулого року. Єврокомісія запропонувала продовжити дію трьох надзвичайних регуляторних правил, зокрема щодо солідарності між країнами-членами, щодо розвитку відновлюваних ресурсів та щодо механізму ринкового корегування. Ці заходи дозволили стримати високі ціни на газ в умовах вразливого ринку, і є прямий сенс зберегти їхню дію на наступний рік. Я рада, що міністри сьогодні ухвалили таке рішення», — підкреслила Сімсон.

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Укрінформ За матеріалами:

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