Болгарія почала стягувати додатковий податок на транзит російського газу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Болгарія почала стягувати додатковий податок на транзит російського газу

245
Болгарія починає отримувати доходи від нового податку на імпорт та транзит трубопровідного газу з росії. Податок, який набув чинності з середини жовтня, покликаний збільшити доходи та обмежити можливості росії фінансувати війну проти України.
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами міністра фінансів Асена Василєва, уряд розраховує отримати перші щомісячні надходження протягом наступних десяти днів.
Чи зможе Софія досягти цих цілей, поки що не відомо. Угорщина, яка залежить від російського газу, що транзитується через Болгарію, заявила, що цей захід є незаконним, і вимагає, щоб Європейський Союз провів розслідування. Сербія та Північна Македонія також висловили стурбованість.
російський енергетичний монополіст «Газпром» не повідомив, чи має намір він платити, що ставить під сумнів ефективність цього заходу.
«Сподіватимемося, що це станеться, — заявив Васильєв журналістам минулого тижня, говорячи про потенційні виплати „Газпрому“. — Давайте не спекулюватимемо».
Минулого року росія відключила газ для внутрішніх постачань Болгарії після того, як балканська країна відмовилася платити за паливо в рублях, чого москва вимагала після початку війни. Тим не менш, Болгарія залишається ключовим маршрутом транзиту російського газу до регіону.
Болгарське продовження трубопроводу «Турецький потік» дном Чорного моря, яке росія використовує для обходу транзиту через Україну, майже повністю зайняте «Газпромом» за довгостроковим контрактом.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.