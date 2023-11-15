Болгарія почала стягувати додатковий податок на транзит російського газу — Finance.ua

Болгарія почала стягувати додатковий податок на транзит російського газу Вчора 11:14

Болгарія починає отримувати доходи від нового податку на імпорт та транзит трубопровідного газу з росії. Податок, який набув чинності з середини жовтня, покликаний збільшити доходи та обмежити можливості росії фінансувати війну проти України.

Про це повідомляє Bloomberg

За словами міністра фінансів Асена Василєва, уряд розраховує отримати перші щомісячні надходження протягом наступних десяти днів.

Чи зможе Софія досягти цих цілей, поки що не відомо. Угорщина, яка залежить від російського газу, що транзитується через Болгарію, заявила, що цей захід є незаконним, і вимагає, щоб Європейський Союз провів розслідування. Сербія та Північна Македонія також висловили стурбованість.

російський енергетичний монополіст «Газпром» не повідомив, чи має намір він платити, що ставить під сумнів ефективність цього заходу.

«Сподіватимемося, що це станеться, — заявив Васильєв журналістам минулого тижня, говорячи про потенційні виплати „Газпрому“. — Давайте не спекулюватимемо».

Минулого року росія відключила газ для внутрішніх постачань Болгарії після того, як балканська країна відмовилася платити за паливо в рублях, чого москва вимагала після початку війни. Тим не менш, Болгарія залишається ключовим маршрутом транзиту російського газу до регіону.

Болгарське продовження трубопроводу «Турецький потік» дном Чорного моря, яке росія використовує для обходу транзиту через Україну, майже повністю зайняте «Газпромом» за довгостроковим контрактом.

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