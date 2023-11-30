Чехія виділить близько €2,5 мільйона у фонд Україна-НАТО — Finance.ua

Чехія виділить близько €2,5 мільйона у фонд Україна-НАТО Вчора 17:17 — Казна та Політика

Чехія виділить близько €2,5 мільйона у фонд Україна-НАТО

Чеська Республіка виділить близько 2,5 мільйонів євро до цільового фонду Північноатлантичного альянсу для невійськової допомоги Україні.

Як передає Radio Prague International , таке рішення ухвалив уряд Чехії за підсумками засідання.

За повідомленням Міністерства закордонних справ, ця пропозиція відображає необхідність проєктувати наростання складності ситуації в галузі міжнародної безпеки в активізацію зусиль зі збереження підтримки України серед пріоритетів євроатлантичної спільноти.

Трастовий фонд діє з 2016 року та є інструментом невійськової допомоги Україні. Це стосується, наприклад, пального, медичних матеріалів, продуктів харчування, зимового одягу та систем захисту від безпілотних літальних апаратів, йдеться заяві.

Зброя та інша військова техніка надається державами індивідуально, одночасно для цієї мети є Європейський фонд миру.

Нагадаємо, Німеччина робить додатковий внесок у розмірі 11,5 млн євро до Цільового фонду Україна-НАТО.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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