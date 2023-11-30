Німеччина виділила ще 11,5 млн євро на підтримку ЗСУ, — Бербок Вчора 09:16 — Казна та Політика

Німеччина виділила ще 11,5 млн євро на підтримку ЗСУ, — Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін вирішив внести додаткове фінансування на суму 11,5 мільйонів євро до Цільового фонду Україна-НАТО.

Про це повідомляє МЗС ФРН в Twitter (X).

Німецький чиновник у Брюсселі на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО наголосила на важливості «зробити все можливе» для підтримки вибору України «миру, свободи та безпеки».

«Рада НАТО-Україна стане робочим мотором, за допомогою якого Україна наближатиметься до НАТО», — цитує Бербок МЗС Німеччини.

Також вона заявила, що стандарти НАТО, планування потенціалу та реформа Збройних сил займають «центральне місце на цьому шляху».

«Німеччина виділяє додатково 11,5 мільйона євро до Цільового фонду НАТО-Україна», — розповіла Бербок.

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Нагадаємо, 21 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час спільного брифінгу з міністром оборони України Рустемом Умєровим розповів деталі щодо нового пакету допомоги, який Німеччина передає Україні. До нового пакету допомоги для України увійдуть чотири системи IRIS-T, протитанкові міни, 20 тисяч снарядів 155-мм калібру. В 2024 році Україні загалом буде надано 140 тисяч 155-мм снарядів.

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