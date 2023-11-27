Німеччина дозволила українським біженцям залишитися до 2025 року — Finance.ua

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Німеччина дозволила українським біженцям залишитися до 2025 року

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Німеччина дозволила українським біженцям залишитися до 2025 року
Німеччина дозволила українським біженцям залишитися до 2025 року
Уряд Німеччини продовжив статус захисту для українських біженців до березня 2025 року.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ Німеччини.
Дозволи на проживання біженців з України, які втекли від війни та отримали статус захисту в Німеччині, будуть продовжені до 4 березня 2025 року автоматично. Українцям не потрібно подавати заяву на продовження свого статусу тимчасового захисту та повторно проходити інші процедури щодо підтвердження статусу.
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«Усі, хто був змушений тікати від смертоносної війни путіна, залишаться в безпеці з нами та матимуть доступ до освіти та ринку праці. Ми будемо і надалі захищати життя багатьох людей з України — поки триває ця жахлива війна. Ми продовжуємо тісно підтримувати Україну», — прокоментувала це рішення голова МВС Ненсі Фезер.
За підрахунками Берліна, зараз у Німеччині проживає близько 1,1 мільйона українських біженців. З них близько 350 тисяч — діти та молодь віком до 18 років. Близько двох третин дорослих біженців — жінки.
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Зараз великого потоку нових біженців у Німеччині не спостерігається, але невелика їх кількість постійно приїжджає у країну — насамперед із Польщі. Загалом на місяць прибуває близько 800 нових біженців.

Для біженців у Німеччині: виплати, строки, умови

За матеріалами:
УНІАН
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