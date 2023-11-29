Глава МЗС Німеччини закликала створити над Україною «зимовий щит» — Finance.ua

Глава МЗС Німеччини закликала створити над Україною «зимовий щит» Вчора 14:12

Союзники Києва по всьому світу мають створити над Україною «оборонний щит», щоб убезпечити її від російських атак у зимовий період.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW

«Метою росії знову є громадянська інфраструктура», — сказала вона у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі.

Подібні атаки мають позбавити українців взимку електрики та теплої води, пояснила Бербок.

Берлін вже надав Києву електрогенератори та комплекси ППО Patriot, повідомила глава німецького зовнішньополітичного відомства, закликавши й інших союзників України по всьому світу наслідувати цей приклад.

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