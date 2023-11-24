НАТО хоче створити «військовий Шенген»: що це таке і для чого — Finance.ua
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НАТО хоче створити «військовий Шенген»: що це таке і для чого

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НАТО хоче створити «військовий Шенген»: що це таке і для чого
НАТО хоче створити «військовий Шенген»: що це таке і для чого
НАТО вважає, що велика бюроктратична тяганина заважає пересуванню військ по Європі. Ця проблема може призвести до значних затримок у разі виникнення конфлікту з рф.
Про це заявив начальник логістичного командування НАТО генерал-лейтенант Александр Солфранк в інтерв'ю Reuters.
На його думку, в Європі можна ввести «військовий Шенген». Це буде зоною вільного військового проходу по типу політичної Шенгенської зони і вона дозволить вільно пересуватись військовим в межах більшої частини ЄС.
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«У розпал війни в Україні рф випускала 50 тисяч артилерійських снарядів на день. Ці снаряди мають дійти до гаубиць. Тому ви повинні створити склади для боєприпасів, пального, запчастин і провізії», — заявив Солфранк.
За його словами, на створення «військового Шенгену» впливає і той чинник, що Альянс повинен швидко перекидати свої війська по величезному простору Європи.
«У нас закінчується час. Те, що ми не зробимо в мирний час, не буде готове в разі кризи або війни», — зауважив він.
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Він вважає, що НАТО не має спонукати Кремль до прорахунків, показуючи, що Москва може мати шанс на перемогу через його неготовність, попередив Солфранк.
«Ми маємо бути на крок попереду. Ми повинні підготувати театр військових дій задовго до того, як буде застосована стаття 5 (Вашингтонського договору про колективну оборону)», — сказав він.
За матеріалами:
РБК-Україна
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