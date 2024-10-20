Скільки коштує життя в Португалії: житло, харчування та дозвілля — Finance.ua
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Скільки коштує життя в Португалії: житло, харчування та дозвілля

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Скільки коштує життя в Португалії: житло, харчування та дозвілля
Скільки коштує життя в Португалії: житло, харчування та дозвілля
Переїзд до Португалії стане для вас джерелом безлічі позитивних вражень. Ця країна на узбережжі океану вражає м’яким кліматом, мальовничими пейзажами, привітними людьми та доступними цінами. Додатковою перевагою є те, що вартість життя в Португалії є однією з найнижчих серед країн Західної Європи.
Про це пише visitukraine.today.

Комунальні послуги та оренда квартири в Португалії

Як і в більшості країн Європи, значну частину бюджету в Португалії доведеться витратити на оренду житла.
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У містах на кшталт Браги, Коїмбри чи Авейру однокімнатну квартиру можна орендувати за 500−700 євро на місяць, а двокімнатні — від 650 до 900 євро.
У Лісабоні ціни значно вищі: оренда однокімнатної квартири коштує 1 000−1 700 євро залежно від району та якості житла.
Варто пам’ятати, що дешеве житло часто не має опалення, тому доведеться докуповувати обігрівачі. Також не всі будинки обладнані ліфтами, що може стати незручністю.
Щомісячні комунальні платежі в Португалії складають окрему статтю витрат для мешканців. У середньому, на комунальні послуги для квартири площею 50−70 квадратних метрів витрачається 100−150 євро.
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Ця сума включає електроенергію, воду, газ та вивіз сміття. Влітку витрати можуть бути нижчими, а взимку — дещо вищими через необхідність опалення.

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Варто врахувати, що до цієї суми часто не входить оплата інтернету та мобільного зв’язку, які можуть додати ще 30−50 євро до щомісячних витрат.

Вартість харчування

У Португалії, зокрема в Лісабоні, досі працюють традиційні ринки, а також представлені великі європейські мережі супермаркетів.
Ціни на продукти тримаються на середньоєвропейському рівні:
  • хліб — 1−1,5 євро;
  • молоко — 0,80−1,20 євро за літр;
  • десяток яєць — 2−3 євро;
  • кілограм курячого філе коштує 6−8 євро;
  • яловичини — 10−14 євро;
  • фрукти та овочі доступні: томати — 2−3 євро;
  • яблука — 1,5−2,5 євро;
  • картопля — близько 1 євро.
Літр оливкової олії коштує 6−8 євро, місцеві вина — 4−7 євро за пляшку, а риба — 8−15 євро за кілограм.
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Вечеря в ресторані середнього класу для двох осіб у Португалії обійдеться в 40−60 євро. Ця сума включає два основні страви, напої та, можливо, десерт.
У більш вишуканих закладах вартість може сягати 80−100 євро і більше. Обід у простому кафе з денним меню (menu do dia) коштує значно дешевше — 10−15 євро на особу, включаючи суп, основну страву та напій.
Для родини з трьох осіб витрати на продукти становлять 500−700 євро на місяць. Ця сума може змінюватися залежно від місця проживання та харчових звичок. У невеликих містах ціни зазвичай нижчі, ніж у Лісабоні чи Порту.

Вартість проїзду

Громадський транспорт у Португалії добре розвинений. Разова поїздка в Лісабоні коштує 1,65 євро, місячний проїзний — 40 євро.
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У Порту квиток обійдеться в 1,50 євро, а проїзний — у 30−35 євро. У менших містах ціна проїзду зазвичай не перевищує 1−1,20 євро.

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Ціни на пальне варіюються: бензин Eurosuper 95 коштує 1,70−1,85 євро/л, дизель — 1,60−1,75 євро/л.

Медичні послуги

Медичне обслуговування в країні якісне, державні лікарні добре обладнані.
Національна система охорони здоров’я покриває базові потреби в охороні здоров’я, нещасні випадки та хвороби. Зазвичай медична допомога в Португалії безкоштовна, однак у деяких випадках може стягуватися певна плата.
Отже, для комфортного життя сім’ї з трьох осіб у невеликому місті знадобиться 2500−3000 євро на місяць, у Лісабоні — від 3500 євро через вищі витрати.
За матеріалами:
visitukraine.today
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