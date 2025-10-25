Регіони-лідери за надходженнями туристичного збору (інфографіка) Сьогодні 14:17 — Казна та Політика

Регіони-лідери за надходженнями туристичного збору (інфографіка)

За 9 місяців бізнеси сплатили 234,4 мільйона гривень туристичного збору до місцевих бюджетних. Це на 36% більше, ніж торік, і в 1,5 раза перевищує показники до початку повномасштабної війни. Лідерами за сплатою туристичного збору залишаються Київ, Львівщина та Франківщина.

Про це повідомляє «Опендатабот», посилаючись на дані Державної податкової служби.

Літній сезон — «золотий час» для туризму

З липня по вересень надійшло 91,7 млн грн туристичного збору, що на 20% більше, ніж у другому кварталі цьогоріч (76,2 млн грн).

Читайте також Хто в Україні може не сплачувати туристичний збір

Понад половину суми (53% або 125,2 млн грн) сплатив великий бізнес: готелі, санаторії та бази відпочинку. Решту коштів (47% або 109,2 млн грн) внесли малий бізнес, власники квартир, садиб та невеликих туристичних об’єктів.

Як зазначають аналітики, надходження від малих підприємців зросли на 39%, тоді як від великого бізнесу — лише на 6,5%.

Найпопулярніші туристичні регіони України

Київ залишається головним туристичним центром України. П’яту частину або 51 млн грн туристичного збору сплатили у столиці, причому 81% цих надходжень забезпечив великий бізнес.

Читайте також Лідери за надходженнями туристичного збору у 2025 році

На другому місці — Львівщина з 42,5 млн грн, де частка великого бізнесу менша — 56%. Третю позицію посіла Івано-Франківщина з 32,5 млн грн, при цьому 55% збору забезпечив малий бізнес.

Найбільше зростання суми туристичного збору у сезон відпусток зафіксували на Одещині, хоча показники регіону за 9 місяців все ще на 17% нижчі, ніж у 2021 році.

На Буковині туристичний збір зріс у 5 разів порівняно з довоєнним періодом. 90% суми забезпечили власники квартир, садиб та невеликих туристичних об’єктів.

Івано-Франківщина збільшила надходження у 4,5 раза, утримуючи лідерські позиції серед регіонів.

Раніше Finance.ua писав , що Податковий кодекс України визначає низку категорій осіб, які не зобов’язані сплачувати туристичний збір.

Відповідно до ст. 268 Податкового кодексу, від туристичного збору звільняються:

мешканці населених пунктів, де встановлено такий збір (у тому числі ті, що проживають на умовах договору найму);

особи, які перебувають у службовому відрядженні;

люди з інвалідністю, діти з інвалідністю та один супроводжуючий;

ветерани війни;

учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

особи, які приїхали за путівками на лікування, оздоровлення чи реабілітацію до ліцензованих закладів;

діти до 18 років;

дитячі санаторії, оздоровчі та лікувальні заклади;

члени сім’ї першого та другого ступеня споріднення, які проживають у житлі родичів;

внутрішньо переміщені особи, якщо в довідці ВПО зазначено адресу фактичного проживання.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.