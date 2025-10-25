Регіони-лідери за надходженнями туристичного збору (інфографіка)
За 9 місяців бізнеси сплатили 234,4 мільйона гривень туристичного збору до місцевих бюджетних. Це на 36% більше, ніж торік, і в 1,5 раза перевищує показники до початку повномасштабної війни. Лідерами за сплатою туристичного збору залишаються Київ, Львівщина та Франківщина.
Про це повідомляє «Опендатабот», посилаючись на дані Державної податкової служби.
Літній сезон — «золотий час» для туризму
З липня по вересень надійшло 91,7 млн грн туристичного збору, що на 20% більше, ніж у другому кварталі цьогоріч (76,2 млн грн).
Читайте також
Понад половину суми (53% або 125,2 млн грн) сплатив великий бізнес: готелі, санаторії та бази відпочинку. Решту коштів (47% або 109,2 млн грн) внесли малий бізнес, власники квартир, садиб та невеликих туристичних об’єктів.
Як зазначають аналітики, надходження від малих підприємців зросли на 39%, тоді як від великого бізнесу — лише на 6,5%.
Найпопулярніші туристичні регіони України
Київ залишається головним туристичним центром України. П’яту частину або 51 млн грн туристичного збору сплатили у столиці, причому 81% цих надходжень забезпечив великий бізнес.
На другому місці — Львівщина з 42,5 млн грн, де частка великого бізнесу менша — 56%. Третю позицію посіла Івано-Франківщина з 32,5 млн грн, при цьому 55% збору забезпечив малий бізнес.
Найбільше зростання суми туристичного збору у сезон відпусток зафіксували на Одещині, хоча показники регіону за 9 місяців все ще на 17% нижчі, ніж у 2021 році.
На Буковині туристичний збір зріс у 5 разів порівняно з довоєнним періодом. 90% суми забезпечили власники квартир, садиб та невеликих туристичних об’єктів.
Івано-Франківщина збільшила надходження у 4,5 раза, утримуючи лідерські позиції серед регіонів.
Раніше Finance.ua писав, що Податковий кодекс України визначає низку категорій осіб, які не зобов’язані сплачувати туристичний збір.
Відповідно до ст. 268 Податкового кодексу, від туристичного збору звільняються:
- мешканці населених пунктів, де встановлено такий збір (у тому числі ті, що проживають на умовах договору найму);
- особи, які перебувають у службовому відрядженні;
- люди з інвалідністю, діти з інвалідністю та один супроводжуючий;
- ветерани війни;
- учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
- особи, які приїхали за путівками на лікування, оздоровлення чи реабілітацію до ліцензованих закладів;
- діти до 18 років;
- дитячі санаторії, оздоровчі та лікувальні заклади;
- члени сім’ї першого та другого ступеня споріднення, які проживають у житлі родичів;
- внутрішньо переміщені особи, якщо в довідці ВПО зазначено адресу фактичного проживання.
Поділитися новиною
Також за темою
Регіони-лідери за надходженнями туристичного збору (інфографіка)
У вересні позичальники збанкрутілих банків погасили понад 40 млн грн боргів
Німеччина виділила Україні новий пакет допомоги для відновлення енергетики
Засекречено обсяги та суми імпорту газу для опалювального сезону
У вересні 2025 року Індекс споживчих настроїв в Україні знизився
Підвищення податку на прибуток до 50%: що каже голова НБУ