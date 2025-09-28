Хто в Україні може не сплачувати туристичний збір Сьогодні 21:16

Податковий кодекс України визначає низку категорій осіб, які не зобов’язані сплачувати туристичний збір.

Про це нагадали у Головному управлінні ДПС у Черкаській області.

Відповідно до ст. 268 Податкового кодексу, від туристичного збору звільняються:

мешканці населених пунктів, де встановлено такий збір (у тому числі ті, що проживають на умовах договору найму);

особи, які перебувають у службовому відрядженні;

люди з інвалідністю, діти з інвалідністю та один супроводжуючий;

ветерани війни;

учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

особи, які приїхали за путівками на лікування, оздоровлення чи реабілітацію до ліцензованих закладів;

діти до 18 років;

дитячі санаторії, оздоровчі та лікувальні заклади;

члени сім’ї першого та другого ступеня споріднення, які проживають у житлі родичів;

внутрішньо переміщені особи, якщо в довідці ВПО зазначено адресу фактичного проживання.

Які документи потрібні для підтвердження

Щоб скористатися пільгою, необхідно надати податковому агенту документи, що підтверджують право на звільнення від збору:

паспорт або посвідку на проживання для підтвердження місця реєстрації;

договір оренди житла — у разі проживання на умовах найму;

наказ про відрядження;

довідки чи посвідчення, що підтверджують інвалідність;

посвідчення ветерана війни чи учасника ліквідації аварії на ЧАЕС;

путівку або курсівку для лікування та реабілітації;

свідоцтво про народження дитини;

документи, що підтверджують родинні зв’язки;

довідку ВПО.

Якщо особа не надала документів, які підтверджують належність до пільгової категорії, вона автоматично є платником туристичного збору.

