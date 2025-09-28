Хто в Україні може не сплачувати туристичний збір
Податковий кодекс України визначає низку категорій осіб, які не зобов’язані сплачувати туристичний збір.
Про це нагадали у Головному управлінні ДПС у Черкаській області.
Відповідно до ст. 268 Податкового кодексу, від туристичного збору звільняються:
- мешканці населених пунктів, де встановлено такий збір (у тому числі ті, що проживають на умовах договору найму);
- особи, які перебувають у службовому відрядженні;
- люди з інвалідністю, діти з інвалідністю та один супроводжуючий;
- ветерани війни;
- учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
- особи, які приїхали за путівками на лікування, оздоровлення чи реабілітацію до ліцензованих закладів;
- діти до 18 років;
- дитячі санаторії, оздоровчі та лікувальні заклади;
- члени сім’ї першого та другого ступеня споріднення, які проживають у житлі родичів;
- внутрішньо переміщені особи, якщо в довідці ВПО зазначено адресу фактичного проживання.
Які документи потрібні для підтвердження
Щоб скористатися пільгою, необхідно надати податковому агенту документи, що підтверджують право на звільнення від збору:
- паспорт або посвідку на проживання для підтвердження місця реєстрації;
- договір оренди житла — у разі проживання на умовах найму;
- наказ про відрядження;
- довідки чи посвідчення, що підтверджують інвалідність;
- посвідчення ветерана війни чи учасника ліквідації аварії на ЧАЕС;
- путівку або курсівку для лікування та реабілітації;
- свідоцтво про народження дитини;
- документи, що підтверджують родинні зв’язки;
- довідку ВПО.
Якщо особа не надала документів, які підтверджують належність до пільгової категорії, вона автоматично є платником туристичного збору.
