Хто в Україні може не сплачувати туристичний збір

Податковий кодекс України визначає низку категорій осіб, які не зобов’язані сплачувати туристичний збір.
Про це нагадали у Головному управлінні ДПС у Черкаській області.
Відповідно до ст. 268 Податкового кодексу, від туристичного збору звільняються:
  • мешканці населених пунктів, де встановлено такий збір (у тому числі ті, що проживають на умовах договору найму);
  • особи, які перебувають у службовому відрядженні;
  • люди з інвалідністю, діти з інвалідністю та один супроводжуючий;
  • ветерани війни;
  • учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
  • особи, які приїхали за путівками на лікування, оздоровлення чи реабілітацію до ліцензованих закладів;
  • діти до 18 років;
  • дитячі санаторії, оздоровчі та лікувальні заклади;
  • члени сім’ї першого та другого ступеня споріднення, які проживають у житлі родичів;
  • внутрішньо переміщені особи, якщо в довідці ВПО зазначено адресу фактичного проживання.

Які документи потрібні для підтвердження

Щоб скористатися пільгою, необхідно надати податковому агенту документи, що підтверджують право на звільнення від збору:
  • паспорт або посвідку на проживання для підтвердження місця реєстрації;
  • договір оренди житла — у разі проживання на умовах найму;
  • наказ про відрядження;
  • довідки чи посвідчення, що підтверджують інвалідність;
  • посвідчення ветерана війни чи учасника ліквідації аварії на ЧАЕС;
  • путівку або курсівку для лікування та реабілітації;
  • свідоцтво про народження дитини;
  • документи, що підтверджують родинні зв’язки;
  • довідку ВПО.
Якщо особа не надала документів, які підтверджують належність до пільгової категорії, вона автоматично є платником туристичного збору.
Судебно-юридична газета
