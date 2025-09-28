0 800 307 555
Які регіони лідирують за попитом на електрокари: бестселери ринку

Технології&Авто
41
Минулого місяця українці придбали понад 7,9 тис. електромобілів. Найбільший попит зафіксовано у Львівській області, де зареєстрували 1196 авто, з яких 89% були вживаними.
Про це свідчать дані «Укравтопрому».

Регіони-лідери з реєстрацій електромобілів

Друге та третє місця за кількістю зареєстрованих електромобілів посіли місто Київ — 959 авто (55% вживані) та Київська область — 698 авто (68% вживані).
Слідом ідуть Дніпропетровська область з 640 авто (71% вживані) та Одеська область — 449 авто (69% вживані).

Бестселери ринку

Серед нових електромобілів лідером на більшості ринків став BYD Song Plus, окрім Дніпропетровщини, де найбільше купували Honda eNS1.
Лідер серед вживаних електрокарів ввезених з-за кордону — Tesla Model Y.
Нагадаємо, за сім місяців 2025 року в Україну імпортували 224,5 тис. легкових автомобілів (нових і вживаних). Це на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Загальна митна вартість ввезених машин склала майже $3,2 млрд, що на 22% перевищує показник 2024 року.
Найбільше авто прибуло з Німеччини — 49 963 од. У трійку лідерів також увійшли США (39 320 авто) та Китай (22 835 авто).
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
