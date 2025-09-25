Українці ввезли автомобілів на $3,2 млрд: які країни у топі постачальників
За сім місяців 2025 року в Україну імпортували 224,5 тис. легкових автомобілів (нових і вживаних), Це на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це пише «Укравтопром».
Загальна митна вартість ввезених машин склала майже $3,2 млрд, що на 22% перевищує показник 2024 року.
Найбільше авто прибуло з Німеччини — 49 963 од. У трійку лідерів також увійшли США (39 320 авто) та Китай (22 835 авто).
Топ-10 країн-постачальників легковиків в Україну
(січень-липень 2025):
- Німеччина — 49 963 од.;
- США — 39 320 од.;
- Китай — 22 835 од.;
- Японія — 20 257 од.;
- Південна Корея — 14 491 од.;
- Франція — 14 399 од.;
- Чехія — 11 188 од.;
- Велика Британія — 10 312 од.;
- Мексика — 9 149 од.;
- Румунія — 5 782 од.
Нагадаємо, до десятки найпопулярніших моделей серед імпортованих авто віком до 5 років увійшли:
- Tesla Model Y — 733 авто
- Tesla Model 3 — 396;
- Nissan Rogue — 246;
- Mazda CX-5 — 221;
- Kia Niro — 205;
- Volkswagen Tiguan — 188;
- Hyundai Kona — 165;
- Chevrolet Bolt — 150;
- Audi Q5 — 148;
- Ford Escape — 143.
