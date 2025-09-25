Українці ввезли автомобілів на $3,2 млрд: які країни у топі постачальників Сьогодні 05:37 — Технології&Авто

За сім місяців 2025 року в Україну імпортували 224,5 тис. легкових автомобілів (нових і вживаних), Це на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це пише «Укравтопром».

Загальна митна вартість ввезених машин склала майже $3,2 млрд, що на 22% перевищує показник 2024 року.

Найбільше авто прибуло з Німеччини — 49 963 од. У трійку лідерів також увійшли США (39 320 авто) та Китай (22 835 авто).

Топ-10 країн-постачальників легковиків в Україну

(січень-липень 2025):

Німеччина — 49 963 од.; США — 39 320 од.; Китай — 22 835 од.; Японія — 20 257 од.; Південна Корея — 14 491 од.; Франція — 14 399 од.; Чехія — 11 188 од.; Велика Британія — 10 312 од.; Мексика — 9 149 од.; Румунія — 5 782 од.

десятки найпопулярніших моделей серед імпортованих авто віком до 5 років Нагадаємо, довіком до 5 років увійшли

Tesla Model Y — 733 авто Tesla Model 3 — 396; Nissan Rogue — 246; Mazda CX-5 — 221; Kia Niro — 205; Volkswagen Tiguan — 188; Hyundai Kona — 165; Chevrolet Bolt — 150; Audi Q5 — 148; Ford Escape — 143.

