Українці ввезли автомобілів на $3,2 млрд: які країни у топі постачальників

За сім місяців 2025 року в Україну імпортували 224,5 тис. легкових автомобілів (нових і вживаних), Це на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це пише «Укравтопром».
Загальна митна вартість ввезених машин склала майже $3,2 млрд, що на 22% перевищує показник 2024 року.
Найбільше авто прибуло з Німеччини — 49 963 од. У трійку лідерів також увійшли США (39 320 авто) та Китай (22 835 авто).

Топ-10 країн-постачальників легковиків в Україну

(січень-липень 2025):
  1. Німеччина — 49 963 од.;
  2. США — 39 320 од.;
  3. Китай — 22 835 од.;
  4. Японія — 20 257 од.;
  5. Південна Корея — 14 491 од.;
  6. Франція — 14 399 од.;
  7. Чехія — 11 188 од.;
  8. Велика Британія — 10 312 од.;
  9. Мексика — 9 149 од.;
  10. Румунія — 5 782 од.
Нагадаємо, до десятки найпопулярніших моделей серед імпортованих авто віком до 5 років увійшли:
  1. Tesla Model Y — 733 авто
  2. Tesla Model 3 — 396;
  3. Nissan Rogue — 246;
  4. Mazda CX-5 — 221;
  5. Kia Niro — 205;
  6. Volkswagen Tiguan — 188;
  7. Hyundai Kona — 165;
  8. Chevrolet Bolt — 150;
  9. Audi Q5 — 148;
  10. Ford Escape — 143.
За матеріалами:
Finance.ua
