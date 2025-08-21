Які вживані авто найчастіше ввозять в Україну з-за кордону — Finance.ua
Які вживані авто найчастіше ввозять в Україну з-за кордону

Технології&Авто
38
У серпні українці придбали 7,2 тис. ввезених з-за кордону легковиків віком до 5 років, повідомляє «Укравтопром».
Загалом за місяць автопарк України поповнили 22,4 тис. вживаних авто, тож машини віком до п’яти років становили майже третину цього обсягу.
Найбільшу частку в сегменті молодих авто зайняли електромобілі — 48%.
Далі за популярністю йдуть:
  • бензинові — 35%,
  • гібридні — 10%,
  • дизельні — 5%,
  • авто з ГБО — 2%.
Топ-10 найпопулярніших моделей серед імпортованих авто віком до 5 років:
  1. Tesla Model Y — 733 авто
  2. Tesla Model 3 — 396;
  3. Nissan Rogue — 246;
  4. Mazda CX-5 — 221;
  5. Kia Niro — 205;
  6. Volkswagen Tiguan — 188;
  7. Hyundai Kona — 165;
  8. Chevrolet Bolt — 150;
  9. Audi Q5 — 148;
  10. Ford Escape — 143.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціни на авто з пробігом у США знову почали зростати після заяви Дональда Трампа про введення мита. Суттєве зростання зафіксоване в останні 5 місяців і зараз вживані авто вже на 3,7% дорожчі, аніж торік. Експерти проаналізували 1,5 мільйона оголошень про продаж авто віком до 5 років та порівняли їх вартість із минулорічними показниками. Які авто дорожачають, а які знецінюються — читайте тут.
Авто
