Які вживані авто найчастіше ввозять в Україну з-за кордону — Finance.ua

Які вживані авто найчастіше ввозять в Україну з-за кордону
У серпні українці придбали 7,2 тис. ввезених з-за кордону легковиків віком до 5 років, повідомляє «Укравтопром».
Загалом за місяць автопарк України поповнили 22,4 тис. вживаних авто, тож машини віком до п’яти років становили майже третину цього обсягу.
Найбільшу частку в сегменті молодих авто зайняли електромобілі — 48%.
Далі за популярністю йдуть:
- бензинові — 35%,
- гібридні — 10%,
- дизельні — 5%,
- авто з ГБО — 2%.
Топ-10 найпопулярніших моделей серед імпортованих авто віком до 5 років:
- Tesla Model Y — 733 авто
- Tesla Model 3 — 396;
- Nissan Rogue — 246;
- Mazda CX-5 — 221;
- Kia Niro — 205;
- Volkswagen Tiguan — 188;
- Hyundai Kona — 165;
- Chevrolet Bolt — 150;
- Audi Q5 — 148;
- Ford Escape — 143.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціни на авто з пробігом у США знову почали зростати після заяви Дональда Трампа про введення мита. Суттєве зростання зафіксоване в останні 5 місяців і зараз вживані авто вже на 3,7% дорожчі, аніж торік. Експерти проаналізували 1,5 мільйона оголошень про продаж авто віком до 5 років та порівняли їх вартість із минулорічними показниками. Які авто дорожачають, а які знецінюються — читайте тут.
