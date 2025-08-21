Які вживані авто найчастіше ввозять в Україну з-за кордону — Finance.ua

Які вживані авто найчастіше ввозять в Україну з-за кордону Сьогодні 21:05 — Технології&Авто

Які вживані авто найчастіше ввозять в Україну з-за кордону

У серпні українці придбали 7,2 тис. ввезених з-за кордону легковиків віком до 5 років, повідомляє «Укравтопром».

Загалом за місяць автопарк України поповнили 22,4 тис. вживаних авто, тож машини віком до п’яти років становили майже третину цього обсягу.

Найбільшу частку в сегменті молодих авто зайняли електромобілі — 48%.

Далі за популярністю йдуть:

бензинові — 35%,

гібридні — 10%,

дизельні — 5%,

авто з ГБО — 2%.

Топ-10 найпопулярніших моделей серед імпортованих авто віком до 5 років:

Tesla Model Y — 733 авто Tesla Model 3 — 396; Nissan Rogue — 246; Mazda CX-5 — 221; Kia Niro — 205; Volkswagen Tiguan — 188; Hyundai Kona — 165; Chevrolet Bolt — 150; Audi Q5 — 148; Ford Escape — 143.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціни на авто з пробігом у США знову почали зростати після заяви Дональда Трампа про введення мита. Суттєве зростання зафіксоване в останні 5 місяців і зараз вживані авто вже на 3,7% дорожчі, аніж торік. Експерти проаналізували 1,5 мільйона оголошень про продаж авто віком до 5 років та порівняли їх вартість із минулорічними показниками. Які авто дорожачають, а які знецінюються — читайте тут

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.