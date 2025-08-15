Які вживані авто швидко знецінюються, а які — дорожчають: рейтинг Сьогодні 02:11 — Технології&Авто

Ціни на авто з пробігом у США знову почали зростати після заяви Дональда Трампа про введення мита. Суттєве зростання зафіксоване в останні 5 місяців і зараз вживані авто вже на 3,7% дорожчі, аніж торік.

Про це свідчить дослідження сайту iSeeCars.

Експерти проаналізували 1,5 мільйона оголошень про продаж авто віком до 5 років та порівняли їх вартість із минулорічними показниками.

Найбільше зростання цін відзначене у червні — на 4,8%. Суттєво подорожчали Infiniti (+11,7%), Land Rover (+11,5%) та BMW (+11,4%).

Вживані авто, які найбільше дорожчають у 2025 році:

BMW 4 Series — +30,0%. Porsche Cayenne — +22,3%. Land Rover Discovery — +20,4%. BMW 7 Series — +20,2%. Porsche 911 — +18,4%. Infiniti QX60 — +17,8%. Chevrolet Trax — +17,7%. Audi Q5 hybrid — +17,4%. Nissan Titan — +14,5%. BMW 5 Series — +13,0%.

Натомість нйбільше падіння ціни продемонструвала Tesla (-5,3%). Також подешевшали Chevrolet (-2,8%) та Chrysler (-2,7%). У рейтингу є авто зі США, які мають попит в Україні.

Які авто з пробігом найбільше втрачають у ціні в 2025 році:

Tesla Model S — -12,3%. Tesla Model Y — -12,3%. Tesla Model X — -12,1%. Ford Explorer Hybrid — -9,5%. Jeep Gladiator — -8,5%. Mercedes-Benz GLB — -6,6%. Maserati Levante — -6,5%. Lincoln Aviator — -6,3%. Mercedes-AMG GT — -4,8%. Tesla Model 3 — -4,3%.

