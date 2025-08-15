Які вживані авто швидко знецінюються, а які — дорожчають: рейтинг
Ціни на авто з пробігом у США знову почали зростати після заяви Дональда Трампа про введення мита. Суттєве зростання зафіксоване в останні 5 місяців і зараз вживані авто вже на 3,7% дорожчі, аніж торік.
Про це свідчить дослідження сайту iSeeCars.
Експерти проаналізували 1,5 мільйона оголошень про продаж авто віком до 5 років та порівняли їх вартість із минулорічними показниками.
Найбільше зростання цін відзначене у червні — на 4,8%. Суттєво подорожчали Infiniti (+11,7%), Land Rover (+11,5%) та BMW (+11,4%).
Вживані авто, які найбільше дорожчають у 2025 році:
- BMW 4 Series — +30,0%.
- Porsche Cayenne — +22,3%.
- Land Rover Discovery — +20,4%.
- BMW 7 Series — +20,2%.
- Porsche 911 — +18,4%.
- Infiniti QX60 — +17,8%.
- Chevrolet Trax — +17,7%.
- Audi Q5 hybrid — +17,4%.
- Nissan Titan — +14,5%.
- BMW 5 Series — +13,0%.
Читайте також
Натомість нйбільше падіння ціни продемонструвала Tesla (-5,3%). Також подешевшали Chevrolet (-2,8%) та Chrysler (-2,7%). У рейтингу є авто зі США, які мають попит в Україні.
Які авто з пробігом найбільше втрачають у ціні в 2025 році:
- Tesla Model S — -12,3%.
- Tesla Model Y — -12,3%.
- Tesla Model X — -12,1%.
- Ford Explorer Hybrid — -9,5%.
- Jeep Gladiator — -8,5%.
- Mercedes-Benz GLB — -6,6%.
- Maserati Levante — -6,5%.
- Lincoln Aviator — -6,3%.
- Mercedes-AMG GT — -4,8%.
- Tesla Model 3 — -4,3%.
Поділитися новиною
Також за темою
Які вживані авто швидко знецінюються, а які — дорожчають: рейтинг
У мережі з’явилися ціни та характеристики всієї лінійки iPhone 17
OpenAI додала нові режими та налаштування для GPT-5
В Україні змінили правила торгівлі вживаними автомобілями
Кабмін назвав дату остаточного відключення 3G в Україні
Що робити, якщо втратили українські номерні знаки в Польщі (алгоритм)