Їзда без автокрісла: чи має значення вік дитини — Finance.ua

Їзда без автокрісла: чи має значення вік дитини

З 25 жовтня 2023 року в Україні набули чинності зміни в правилах дорожнього руху, серед яких були й поправки щодо використання автокрісел.

Діти, які мають зріст до 150 сантиметрів, мають перебувати у спеціальних утримувальних пристроях, незалежно від віку.

Для безпеки на дорозі виробники пропонують різні моделі автокрісел: від варіантів для новонароджених до моделей для дітей віком до 12 років. Також існують універсальні автокрісла, які підходять для кількох вікових категорій одразу.

Які штрафи

Порушення цього правила може дорого коштувати водієві. Якщо дитину перевозять без автокрісла, штраф складе 510 гривень.

У випадку повторного порушення його сума зростає до 850 гривень.

Водночас, якщо зріст дитини перевищує 150 сантиметрів, використовувати автокрісло вже необов’язково. Проте незалежно від віку й зросту, маленькі пасажири завжди повинні бути пристебнуті ременями безпеки.

