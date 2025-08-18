Їзда без автокрісла: чи має значення вік дитини — Finance.ua
Їзда без автокрісла: чи має значення вік дитини

Технології&Авто
З 25 жовтня 2023 року в Україні набули чинності зміни в правилах дорожнього руху, серед яких були й поправки щодо використання автокрісел.
Діти, які мають зріст до 150 сантиметрів, мають перебувати у спеціальних утримувальних пристроях, незалежно від віку.
Для безпеки на дорозі виробники пропонують різні моделі автокрісел: від варіантів для новонароджених до моделей для дітей віком до 12 років. Також існують універсальні автокрісла, які підходять для кількох вікових категорій одразу.

Які штрафи

  • Порушення цього правила може дорого коштувати водієві. Якщо дитину перевозять без автокрісла, штраф складе 510 гривень.
  • У випадку повторного порушення його сума зростає до 850 гривень.
Водночас, якщо зріст дитини перевищує 150 сантиметрів, використовувати автокрісло вже необов’язково. Проте незалежно від віку й зросту, маленькі пасажири завжди повинні бути пристебнуті ременями безпеки.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоГроші
