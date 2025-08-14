Як заощаджувати на обслуговуванні авто та пальному — Finance.ua

Як заощаджувати на обслуговуванні авто та пальному Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Як заощаджувати на обслуговуванні авто та пальному

Основні витрати на автомобіль складаються з двох частин — обслуговування та пальне. Зростання цін на бензин, дизель та газ, збільшення вартості технічного обслуговування — усе це змушує автовласників шукати ефективні способи заощадження.

У новій статті Finance.ua розповів, як заощаджувати на обслуговуванні авто та пальному.

Технічна складова

1. Регулярна перевірка шин:

тиск у шинах нижчий навіть на 0,5 бара збільшує витрату пального на 3−5%;

один раз на місяць — перевірка тиску та візуальний огляд зношення.

2. Вчасна заміна масла та фільтрів:

недотримання регламенту збільшує споживання пального та зношення двигуна;

рекомендується змінювати масло кожні 8−10 тис. км.

3. Чистота паливної системи:

використовуйте паливні присадки (від перевірених брендів) 2−3 рази на рік. Вони покращують згорання пального і зменшують витрати на 2−3%.

4. Перевірка розвалу-сходження:

неправильна геометрія коліс сприяє зношенню гуми та збільшує опір коченню.

Стиль водіння

Зміна стилю водіння може зекономити до 20−30% пального. Що варто змінити:

розганяйтеся плавно та уникайте різких гальмувань;

дотримуйтеся оптимальної швидкості: для більшості авто це 70−90 км/год;

використовуйте передбачуване водіння: менше гальмуєш — менше витрачаєш;

використовуйте круїз-контроль на трасі — він допомагає знизити витрату пального.

Цифрові помічники: додатки, які допомагають економити

1. Мобільні застосунки для пошуку дешевого пального:

Fuelio, PetrolPrices, WOG Pride, OKKO Drive — показують актуальні ціни на АЗС поруч;

у деяких з них є функція ведення витрат на авто, нагадування про ТО.

2. Трекінг витрат:

ведення журналу обслуговування (Google Sheets, Fuelio) дозволяє бачити неочевидні витрати та своєчасно оптимізувати бюджет.

3. Платформи з акціями та кешбеком на заправках:

використання банківських карток з кешбеком на пальне.

Опір і вага: деталі, що теж впливають

Зніміть багажники/рейлінги, якщо ними не користуєтесь — вони створюють додатковий аеродинамічний опір (+3−5% до витрати);

не возіть зайві речі в багажнику — кожні 50 кг додають до 1−2% витрат;

вимикайте кондиціонер, коли не потрібно — компресор може споживати до 0,5−1 л/100 км.

Як наслідок, комплексне застосування цих порад дозволяє зекономити від 10 до 30% витрат на авто. І найголовніше — більшість рекомендацій не вимагає інвестицій, лише уважності й звички.

Що може зменшити витрати у майбутньому

1. Адаптація до економного стилю водіння:

зростає кількість курсів та відеоуроків з fuel-saving driving;

українці починають ставитись до водіння як до навички економії, а не просто пересування.

2. Гнучкі страховки та сервіс-пакети:

українські страхові компанії почали пропонувати пакети «платиш, коли їздиш» (на основі пробігу).

Детальніше про те, як можна реально скоротити витрати, читайте в статті Finance.ua за посиланням:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.