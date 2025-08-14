Як заощаджувати на обслуговуванні авто та пальному — Finance.ua

Як заощаджувати на обслуговуванні авто та пальному
Основні витрати на автомобіль складаються з двох частин — обслуговування та пальне. Зростання цін на бензин, дизель та газ, збільшення вартості технічного обслуговування — усе це змушує автовласників шукати ефективні способи заощадження.
У новій статті Finance.ua розповів, як заощаджувати на обслуговуванні авто та пальному.
Технічна складова
1. Регулярна перевірка шин:
- тиск у шинах нижчий навіть на 0,5 бара збільшує витрату пального на 3−5%;
- один раз на місяць — перевірка тиску та візуальний огляд зношення.
2. Вчасна заміна масла та фільтрів:
- недотримання регламенту збільшує споживання пального та зношення двигуна;
- рекомендується змінювати масло кожні 8−10 тис. км.
3. Чистота паливної системи:
- використовуйте паливні присадки (від перевірених брендів) 2−3 рази на рік. Вони покращують згорання пального і зменшують витрати на 2−3%.
4. Перевірка розвалу-сходження:
- неправильна геометрія коліс сприяє зношенню гуми та збільшує опір коченню.
Стиль водіння
- Зміна стилю водіння може зекономити до 20−30% пального. Що варто змінити:
- розганяйтеся плавно та уникайте різких гальмувань;
- дотримуйтеся оптимальної швидкості: для більшості авто це 70−90 км/год;
- використовуйте передбачуване водіння: менше гальмуєш — менше витрачаєш;
- використовуйте круїз-контроль на трасі — він допомагає знизити витрату пального.
Цифрові помічники: додатки, які допомагають економити
1. Мобільні застосунки для пошуку дешевого пального:
- Fuelio, PetrolPrices, WOG Pride, OKKO Drive — показують актуальні ціни на АЗС поруч;
- у деяких з них є функція ведення витрат на авто, нагадування про ТО.
2. Трекінг витрат:
- ведення журналу обслуговування (Google Sheets, Fuelio) дозволяє бачити неочевидні витрати та своєчасно оптимізувати бюджет.
3. Платформи з акціями та кешбеком на заправках:
- використання банківських карток з кешбеком на пальне.
Опір і вага: деталі, що теж впливають
- Зніміть багажники/рейлінги, якщо ними не користуєтесь — вони створюють додатковий аеродинамічний опір (+3−5% до витрати);
- не возіть зайві речі в багажнику — кожні 50 кг додають до 1−2% витрат;
- вимикайте кондиціонер, коли не потрібно — компресор може споживати до 0,5−1 л/100 км.
Як наслідок, комплексне застосування цих порад дозволяє зекономити від 10 до 30% витрат на авто. І найголовніше — більшість рекомендацій не вимагає інвестицій, лише уважності й звички.
Що може зменшити витрати у майбутньому
1. Адаптація до економного стилю водіння:
- зростає кількість курсів та відеоуроків з fuel-saving driving;
- українці починають ставитись до водіння як до навички економії, а не просто пересування.
2. Гнучкі страховки та сервіс-пакети:
- українські страхові компанії почали пропонувати пакети «платиш, коли їздиш» (на основі пробігу).
Детальніше про те, як можна реально скоротити витрати, читайте в статті Finance.ua за посиланням:
🚗 Як заощадити на обслуговуванні авто та пальному в 2025 році
Поділитися новиною
Також за темою
Держава покриватиме перший внесок за іпотекою для ВПО — деталі від нового міністра соцполітики
Як заощаджувати на обслуговуванні авто та пальному
Ціни на мед в Україні у 2025 році зросли на 50%
Українцям можуть відключати газ за незначні борги: нові правила постачання
Фактичний прожитковий мінімум утричі більший за офіційний
Що відбуваться із цінами на пальне в Україні