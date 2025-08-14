Пенсіонерів залучатимуть до «Армії відновлення» у прифронтових областях — Finance.ua

Пенсіонерів залучатимуть до «Армії відновлення» у прифронтових областях Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

Уряд вніс зміни до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт під час воєнного стану.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, розширено категорії осіб, які можуть виконувати такі роботи. До переліку включили незайняті працездатні особи, що не мають статусу зареєстрованого безробітного, серед яких особи пенсійного віку до досягнення 70 років.

Залучення нової категорії осіб можливе лише за їхньою згодою та за відсутності медичних протипоказань.

Роботи вони можуть виконувати виключно у роботодавців, що здійснюють діяльність у прифронтових областях, а саме:

Дніпропетровській;

Донецькій;

Запорізькій;

Миколаївській;

Сумській;

Харківській;

Херсонській;

Чернігівській.

Оплата праці

Для тих, хто виконує роботи у прифронтових регіонах, запроваджено диференційовану оплату праці. Зокрема, підвищено ліміт фінансування виплат основної та додаткової зарплати до двох розмірів мінімальної заробітної плати.

Що таке «Армія відновлення»

«Армія відновлення» — державний механізм залучення громадян, які тимчасово втратили роботу, до виконання суспільно корисних робіт, оплачуваних щонайменше на рівні мінімальної заробітної плати.

Нагадаємо, з початку 2025 року в межах проєкту «Армія відновлення» було видано 47 тисяч направлень для тимчасово безробітних українців та внутрішньо переміщених осіб. На оплату їхньої праці спрямовано 427 мільйонів гривень.

Безробітні, які отримують направлення на виконання суспільно корисних робіт, працюють як правило над відновленням пошкодженої під час війни інфраструктури.

У середньому заробітна плата в рамках програми становить близько 9,5 тисяч гривень.

