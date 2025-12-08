НАЗК перевірило декларації посадовців медкомісій: у більшості — брехня Сьогодні 09:44 — Казна та Політика

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило повні перевірки 22 декларацій посадовців медико-соціальних експертних комісій і встановило ознаки декларування недостовірних відомостей у 18 деклараціях.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

«У 18 деклараціях встановлено ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 148,9 млн грн та ознаки незаконного збагачення в одній декларації на 16,4 млн грн, до правоохоронних органів направлено 17 обґрунтованих висновків», — сказано в повідомленні.

Зокрема, вироком Виноградівського районного суду Закарпатської області визнано винною голову Берегівської районної МСЕК у вчиненні кримінального правопорушення. Накладено штраф у розмірі 68 тис. грн з позбавленням права займати керівні посади в закладах охорони здоров’я та експертних командах з оцінювання повсякденного функціонування особи строком на рік.

Посадовиця приховала від декларування земельну ділянку, яка належить чоловіку на праві власності, вартістю понад 9 млн грн.

У деклараціях голови Житомирської МСЕК № 2 за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 5 млн грн, у декларації за 2024 рік — на понад 5,2 млн грн.

«Зокрема, посадовиця забула задекларувати відомості про чоловіка та його майно: три квартири в Києві, Житомирі та Одеській області, два будинки в Житомирській області (у одному з яких фактично проживала й сама посадовиця), автівки (Toyota Land Cruiser Prado 150, Volvo C30), його доходи та кошти на банківських рахунках», — говориться у повідомленні.

За результатами перевірки Національна поліція України долучила матеріали перевірок до матеріалів кримінального провадження.

НАЗК також пише про голову нейроофтальмологічної МСЕК — лікаря-невропатолога «Обласного центру медико-соціальної експертизи» Запорізької обласної ради.

У декларації за 2024 рік посадовиця зазначила недостовірні відомості на понад 2,9 млн грн, не вказавши, серед іншого, відомості про автомобіль HYUNDAI IX 35, яким користувалася, отриманий подарунок у вигляді готівки на понад 360 тис грн, а також не підтвердила джерела походження задекларованої готівки в розмірі 30 тис. дол. США. Обґрунтований висновок направлено до НПУ.

Лікар-експерт «Обласного центру медико-соціальної експертизи» Харкова. У декларації за 2023 рік декларантка зазначила недостовірні відомості на понад 1,7 млн грн, не вказавши квартиру в Харкові, у якій фактично проживала, та кошти на своїх банківських рахунках. Також не зазначила відомості про свої доходи, отримані на картковий рахунок від третіх осіб на суму понад 530 тис. грн.

Обґрунтований висновок направлено до НПУ.

«Наразі тривають перевірки ще двох декларацій, поданих працівниками МСЕК», — зазначає НАЗК.

У грудні 2024 року Верховна Рада України ухвалила Закон про реформування МСЕК, які замінили на експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, нагадує НАЗК.

Відповідно до закону члени експертних команд стали декларантами, тобто особами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

