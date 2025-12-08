Голова Верховної Ради підписав закон про держбюджет-2026 Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Голова Верховної Ради підписав закон про держбюджет-2026

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про державний бюджет на 2026 рік. Документ передано на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє сайт ВРУ.

Нагадаємо, Проєкт Держбюджету на 2026 рік було затверджено українським урядом 15 вересня 2025 року і передано на розгляд до Верховної Ради. 22 жовтня 2025 року Рада прийняла проєкт бюджету в першому читанні (тобто за основу): 256 депутатів проголосували «за».

Після першого читання парламент прийняв так звані «бюджетні висновки». 3 грудня 2025 року Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік у другому читанні та в цілому.

Що ж заклали у Держбюджет на наступний рік? Finance.ua розібравсяу статті — Держбюджет-2026: ключові цифри та ризики

