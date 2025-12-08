0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Голова Верховної Ради підписав закон про держбюджет-2026

Казна та Політика
7
Голова Верховної Ради підписав закон про держбюджет-2026
Голова Верховної Ради підписав закон про держбюджет-2026
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про державний бюджет на 2026 рік. Документ передано на підпис президенту Володимиру Зеленському.
Про це повідомляє сайт ВРУ.
Нагадаємо, Проєкт Держбюджету на 2026 рік було затверджено українським урядом 15 вересня 2025 року і передано на розгляд до Верховної Ради. 22 жовтня 2025 року Рада прийняла проєкт бюджету в першому читанні (тобто за основу): 256 депутатів проголосували «за».
Після першого читання парламент прийняв так звані «бюджетні висновки». 3 грудня 2025 року Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік у другому читанні та в цілому.
Що ж заклали у Держбюджет на наступний рік? Finance.ua розібравсяу статті — Держбюджет-2026: ключові цифри та ризики
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems