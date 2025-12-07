Від початку року надходження ЄСВ зросли на 21% Сьогодні 09:24 — Казна та Політика

Від початку року надходження ЄСВ зросли на 21%

За 11 місяців 2025 року до бюджету вже перераховано понад 593,1 млрд грн ЄСВ. Це на 21,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби.

Як розраховується ЄСВ

«Додатково українська система соцстрахування отримала 103,3 млрд грн, що є важливим ресурсом для фінансування пенсійних та соціальних виплат», — йдеться у повідомленні.

Єдиний внесок сплачується щомісячно за ставкою 22%.

Його розмір розраховується як добуток заробітної плати та ставки внеску. Максимальна сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, у 2025 році дорівнює 20 розмірам мінімальної заробітної плати.

Мінімальний страховий внесок — 1760 грн: 22% від мінімальної заробітної плати (8000 грн).

Максимальний страховий внесок — 35 200 грн: 22% від 20 мінімальних заробітних плат (160 000 грн).

Терміни сплати єдиного внеску:

роботодавці перераховують внесок до 20 числа місяця, що настає за звітним;

фізичні особи, які сплачують за себе, — до 20 числа місяця після закінчення кварталу;

учасники добровільного страхування — у строки, передбачені договором.

У Податковій зазначають, кожен місяць стажу зараховується лише за умови сплати мінімального страхового внеску.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.