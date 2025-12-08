НБУ випустив спеціальний набір пам’ятних монет до Дня захисників Сьогодні 11:18 — Казна та Політика

НБУ випустив спеціальний набір пам’ятних монет, у якому зібрані всі обігові монети номіналом 10 гривень, присвячені різним родам військ Збройних Сил України.

Про це повідомив Нацбанк.

«Усім, хто щодня боронить нашу країну від ворога, захищає на землі, у небі й на морі. Усім, хто, жертвуючи власним здоров’ям і життям, дає змогу мільйонам українців жити, працювати та обіймати найрідніших», — пише НБУ.

«Сухопутні війська, Повітряні сили, Військово-морські сили, Десантно-штурмові війська, Війська зв’язку та кібербезпеки, Сили територіальної оборони, Сили спеціальних операцій, Медичні сили, Сили логістики, Сили безпілотних систем, Сили підтримки, а також інші окремі органи, підрозділи, установи і організації, що входять до структури Збройних Сил України — кожен з вас — частина величезної сили, що міцно тримає оборону і протидіє ворогу в його загарбницьких намірах. Пишаємося вами і дякуємо, сьогодні і щодня» — йдеться в повідомленні.

Національний банк присвятив кожному роду військ окрему обігову пам’ятну монету номіналом 10 гривень.

