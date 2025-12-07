Інвестиції в ОВДП зросли майже на 30% за рік
Попит українців і бізнесу на державні облігації продовжує зростати. У листопаді 2025 року обсяг вкладень юридичних і фізичних осіб в ОВДП був на 29,9% більшим, ніж у листопаді минулого року.
Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.
Наразі громадяни України тримають понад 107,4 млрд грн у державних цінних паперах, а юридичні особи — понад 172,3 млрд гривень.
У листопаді Міністерство фінансів провело 19 аукціонів і залучило 40,3 млрд грн в еквіваленті до держбюджету. З цієї суми 26,4 млрд грн забезпечили гривневі облігації з середньозваженою дохідністю 17,1% річних.
Крім того, інвестори придбали валютні ОВДП на 324,2 млн дол. США з дохідністю 4% річних, а також на 6,7 млн євро під 3,22% річних.
Станом на 1 грудня 2025 року в обігу перебувають державні облігації на понад 1,9 трлн гривень. Найбільшу частку тримають комерційні банки — 48,4%, далі НБУ — 34,91%.
Частки інших інвесторів становлять:
- 9,03% у юридичних осіб,
- 5,63% — у фізичних осіб,
- 1,16% — у страхових компаній,
- 0,85% — у нерезидентів,
- 0,02% — у територіальних громад.
За даними Мінфіну, з початку 2025 року за допомогою аукціонів ОВДП було залучено близько 513,4 млрд грн. ОВДП — друге за обсягом джерело фінансування бюджету після міжнародної підтримки.
