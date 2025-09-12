У серпні всі перевірені декларації виявилися з порушеннями — НАЗК Сьогодні 20:20 — Кримінал

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у серпні 2025 року завершило 96 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. Виявлено порушення у кожній декларації.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

У 52% з їх числа встановлено ознаки недостовірних відомостей (ознаки ст. 366−2 Кримінального кодексу України (КК України) або ч. 4 ст. 172−6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), необґрунтованості активів. Зокрема, в одній декларації встановлено ознаки необґрунтованості активів на понад 3,7 млн грн, у 49 — ознаки недостовірних відомостей на понад 333,3 млн грн.

Читайте також НАЗК виявляє елітні авто в деклараціях за зниженою ціною

У серпні 2025 року до компетентних органів скеровано 23 обґрунтованих висновків за ст. 366−2 КК України (недостовірне декларування), 14 — за ознаками ч. 4 ст. 172−6 КУпАП (недостовірне декларування) та один — за ознаками ч. 1 ст. 172−4 КУпАП (порушення обмежень щодо сумісництва).

«Результати проведених повних перевірок свідчать про те, що застосування ризик-орієнтованого підходу до відбору декларацій на повну перевірку позитивно вплинуло на ефективність їх проведення», — зазначили в НАЗК.

Читайте також НАЗК у квітні зафіксувало порушення в деклараціях на майже 460 млн грн

Серед усіх завершених з початку року повних перевірок декларацій найбільше встановлено порушень у деклараціях, поданих представниками:

органів місцевого самоврядування — у 149 деклараціях;

обласних та районних державних адміністрацій — 5;

народними депутатами — 4;

судової системи — 19;

Національної поліції — 27;

митної та податкової служби — 14;

державної служби з надзвичайних ситуацій — 9;

державних підприємств — 12;

комунальних підприємств — 13;

територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки — 8;

медико-соціальної експертної комісії — 11.

Найбільше знайшли своє підтвердження факти декларування недостовірних відомостей посадовцями таких регіонів:

у 57 з 70 — перевірених декларацій, поданих посадовцями Дніпропетровської області (81%);

у 11 з 15 — Запорізької області (73%);

у 24 з 34 — Хмельницької області (71%);

у 20 з 29 — Київської області (69%);

у 15 з 22 — Закарпатської області (68%)

в 13 з 19 — Рівненської області (68%);

у 7 з 11 — Кіровоградської та Миколаївської областей (по 64%);

у 19 з 33 — Харківської області (58%);

у 15 з 29 — Львівської області (по 52%);

у 16 з 32 — Вінницької області (50%);

у 10 з 21 — Полтавської області (48%);

у 23 з 51 — Одеської області (45%);

у 63 зі 205 — м. Києва (31%).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.