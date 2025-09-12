0 800 307 555
У серпні всі перевірені декларації виявилися з порушеннями — НАЗК

Кримінал
32
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у серпні 2025 року завершило 96 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. Виявлено порушення у кожній декларації.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
У 52% з їх числа встановлено ознаки недостовірних відомостей (ознаки ст. 366−2 Кримінального кодексу України (КК України) або ч. 4 ст. 172−6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), необґрунтованості активів. Зокрема, в одній декларації встановлено ознаки необґрунтованості активів на понад 3,7 млн грн, у 49 — ознаки недостовірних відомостей на понад 333,3 млн грн.
У серпні 2025 року до компетентних органів скеровано 23 обґрунтованих висновків за ст. 366−2 КК України (недостовірне декларування), 14 — за ознаками ч. 4 ст. 172−6 КУпАП (недостовірне декларування) та один — за ознаками ч. 1 ст. 172−4 КУпАП (порушення обмежень щодо сумісництва).
«Результати проведених повних перевірок свідчать про те, що застосування ризик-орієнтованого підходу до відбору декларацій на повну перевірку позитивно вплинуло на ефективність їх проведення», — зазначили в НАЗК.
Серед усіх завершених з початку року повних перевірок декларацій найбільше встановлено порушень у деклараціях, поданих представниками:
  • органів місцевого самоврядування — у 149 деклараціях;
  • обласних та районних державних адміністрацій — 5;
  • народними депутатами — 4;
  • судової системи — 19;
  • Національної поліції — 27;
  • митної та податкової служби — 14;
  • державної служби з надзвичайних ситуацій — 9;
  • державних підприємств — 12;
  • комунальних підприємств — 13;
  • територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки — 8;
  • медико-соціальної експертної комісії — 11.
Найбільше знайшли своє підтвердження факти декларування недостовірних відомостей посадовцями таких регіонів:
  • у 57 з 70 — перевірених декларацій, поданих посадовцями Дніпропетровської області (81%);
  • у 11 з 15 — Запорізької області (73%);
  • у 24 з 34 — Хмельницької області (71%);
  • у 20 з 29 — Київської області (69%);
  • у 15 з 22 — Закарпатської області (68%)
  • в 13 з 19 — Рівненської області (68%);
  • у 7 з 11 — Кіровоградської та Миколаївської областей (по 64%);
  • у 19 з 33 — Харківської області (58%);
  • у 15 з 29 — Львівської області (по 52%);
  • у 16 з 32 — Вінницької області (50%);
  • у 10 з 21 — Полтавської області (48%);
  • у 23 з 51 — Одеської області (45%);
  • у 63 зі 205 — м. Києва (31%).
За матеріалами:
Finance.ua
