НАЗК у квітні зафіксувало порушення в деклараціях на майже 460 млн грн — Finance.ua

НАЗК у квітні зафіксувало порушення в деклараціях на майже 460 млн грн Сьогодні 13:18 — Казна та Політика

НАЗК у квітні зафіксувало порушення в деклараціях на майже 460 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції за квітень завершило 83 повні перевірки декларацій, у кожній із яких виявило порушення — на загальну суму приблизно 459 млн грн.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

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Зокрема, у 54 деклараціях (65%) із числа перевірених у квітні, встановлено ознаки недостовірних відомостей на майже 376 млн грн.

У чотирьох деклараціях — ознаки незаконного збагачення на понад 72 млн грн, у двох деклараціях — ознаки необґрунтованості активів на майже 11 млн грн.

Агентство також назвало ТОП-10 порушень. Серед найгучніших, у декларації начальника Управління Державної міграційної служби у Хмельницькій області за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 27,8 млн грн.

А в деклараціях колишнього начальника Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області за 2022−2023 роки встановлено ознаки недостовірних відомостей сукупно на понад 22,5 млн грн.

«Загалом за 4 місяці цього року НАЗК завершило проведення 317 повних перевірок декларацій, у 171 декларації, тобто у 54% із числа перевірених, встановлено ознаки декларування недостовірних відомостей на загальну суму майже 1,5 млрд грн, у 8 — ознаки незаконного збагачення на загальну суму 372,3 млн грн, у 10 — ознаки необґрунтованості активів на загальну суму 60,6 млн грн, ознаки конфлікту інтересів — у 4 декларантів. За результатом розгляду 77 обґрунтованих висновків НАЗК органи досудового розслідування розпочали кримінальні провадження, матеріали ще 9 перевірок долучено до розпочатих раніше кримінальних проваджень», — додали у НАЗК.

Укрінформ За матеріалами:

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