НАЗК у березні виявило порушень у деклараціях на понад 234 млн грн, лідери — місцеві депутати — Finance.ua
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НАЗК у березні виявило порушень у деклараціях на понад 234 млн грн, лідери — місцеві депутати

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НАЗК у березні виявило порушень у деклараціях на понад 234 млн грн, лідери — місцеві депутати
НАЗК у березні виявило порушень у деклараціях на понад 234 млн грн, лідери — місцеві депутати
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за березень 2025 року завершило 73 повних перевірки декларацій, відібраних за новим ризик-орієнтованим підходом і виявило порушення у 38 з них: ознаки недостовірних відомостей встановлені у 36 на понад 222 млн грн, і ще у двох встановлено ознаки необґрунтованості активів на понад 12 млн грн.
Як повідомляється на сайті НАЗК, у деклараціях неназванного депутата Дніпропетровської обласної ради за 2021−2022 роки встановлено ознаки недостовірних відомостей сукупно на понад 37,9 млн грн. В декларації депутата Закарпатської обласної ради за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 19 млн грн. У колишнього депутата Полтавської районної ради в деклараціях за 2022−2023 роки виявлено ознаки необґрунтованості активів на понад 12,4 млн грн.
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В деклараціях депутата Криворізької міської ради за 2022−2023 роки встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 27,8 млн грн. У декларації депутата Хмельницької міської ради за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 15,1 млн грн. В декларації депутата Криворізької міської ради за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 11 млн грн.
Також повідомляється про народного депутата України, в декларації якого за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 3,6 млн грн. Також в деклараціях судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська за 2022−2023 роки (нині — Дніпро) встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 4,1 млн грн. В декларації колишнього завідувача сектору державних закупівель Міністерства закордонних справ за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 7,6 млн грн.
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У березні до компетентних органів направлено 45 обґрунтованих висновків щодо виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність за ст.366−2 Кримінального кодексу України «Декларування недостовірної інформації». З початку року за результатом розгляду 46 обґрунтованих висновків НАЗК органи досудового розслідування розпочали кримінальні провадження, до суду направлено сім обвинувальних актів.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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