Українські посадовці задекларували біткоїни на близько $44 млн за 2024 рік — Finance.ua
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Українські посадовці задекларували біткоїни на близько $44 млн за 2024 рік

Криптовалюта
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Українські посадовці задекларували біткоїни на близько $44 млн за 2024 рік
Українські посадовці задекларували біткоїни на близько $44 млн за 2024 рік
31 березня 2025 року закінчився період подачі декларацій за 2024 рік. За підрахунками видання Incrypted, понад 2000 посадовців згадали криптовалюти, а кількість задекларованих біткоїнів становить 573 BTC (близько $44,2 млн на момент написання).
Команда вивчила декларації з Єдиного державного реєстру за 2024 рік, а також визначила топ-10 біткоїн-власників.
Українські посадовці задекларували біткоїни на близько $44 млн за 2024 рік
Чиновником з найбільшою кількістю біткоїнів є Кізляр Олександр зі 100 BTC, які він зберігає на гаманці Trust Wallet. Депутат Хмельницької районної ради отримав першу криптовалюту ще у січні 2012 року. Згідно з декларацією, тоді 100 BTC оцінювалися в 4794 грн.
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Другим у списку біткоїн-власників йде депутат Одеської обласної ради Микита Кузькевич. Політик зберігає 88 BTC, датою набуття яких є березень 2012 року. Минулого року він очолював рейтинг з показником у 121 BTC.
Третім найбільшим біткоїн-власником став голова комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко. У його декларації зазначено 80 BTC, які він отримав у жовтні 2013 року за 79 930 грн.

Довідка Finance.ua:

  • майже 83% опитаних власників криптовалют в Україні використовують цифрові активи для інвестицій та зберігання вартості. Це випливає з результатів соціологічного дослідження, проведеного від імені MNBC. Так, більшість опитаних використовують криптоактиви для інвестицій та зберігання вартості, ще 61,8% респондентів — для торгівлі на біржах, а 38,2% — для оплати покупок;
  • також користувачів запитали про те, які криптовалюти вони зберігають у своїх портфелях. Близько 68% зазначили Ethereum, більш ніж половина респондентів заявили про те, що тримають стейблкоїни, а 30,5% — володіють біткоїном.
За матеріалами:
incrypted
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