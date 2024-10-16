Яку крипту найчастіше купують власники криптовалют в Україні: результати дослідження — Finance.ua

Яку крипту найчастіше купують власники криптовалют в Україні: результати дослідження 16.10.2024, 02:25 — Криптовалюта

Яку крипту найчастіше купують власники криптовалют в Україні: результати дослідження

Майже 83% опитаних власників криптовалют в Україні використовують цифрові активи для інвестицій та зберігання вартості. Це випливає з результатів соціологічного дослідження , проведеного від імені MNBC.

Зазначимо, в опитуванні взяло участь понад 800 респондентів, які дали інтерв’ю на криптоівентах у Києві, Львові та Одесі. Як стверджують ініціатори дослідження, його метою є виявлення ключових тенденцій у використанні криптовалют серед експертів.

Зі звіту випливає, що криптоактиви найбільш популярні серед молоді — вік 51,9% складає від 18 до 25 років.

14% респондентів вважають себе експертами у секторі криптовалют, ще близько 41% — просунутими, 8,2% — новачками, а 37,2% мають базовий досвід.

Більшість опитаних використовують криптоактиви для інвестицій та зберігання вартості, ще 61,8% респондентів — для торгівлі на біржах, а 38,2% — для оплати покупок.

Також користувачів запитали про те, які криптовалюти вони зберігають у своїх портфелях. Близько 68% зазначили Ethereum, більш ніж половина респондентів заявили про те, що тримають стейблкоїни, а 30,5% — володіють біткоїном

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