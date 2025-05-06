«Армія відновлення»: скільки людей працевлаштовано з початку року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Армія відновлення»: скільки людей працевлаштовано з початку року

Казна та Політика
28
«Армія відновлення»: скільки людей працевлаштовано з початку року
«Армія відновлення»: скільки людей працевлаштовано з початку року
З початку 2025 року в межах проєкту «Армія відновлення» було видано 47 тисяч направлень для тимчасово безробітних українців та внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це повідомляє Державна служба зайнятості.
На оплату їхньої праці спрямовано 427 мільйонів гривень.
Читайте також
Учасники програми «Армія відновлення» залучені до виконання різноманітних завдань — від допомоги постраждалим від бойових дій до масштабних робіт із відновлення критично важливої інфраструктури та зведення оборонних споруд для Збройних сил України. Кожен регіон працює за власним планом, узгодженим з військовими адміністраціями.
Служба пропонує тим, хто перебуває на обліку, не тільки можливість приєднатися до різноманітних робіт, а й шанс здобути нові знання та практичний досвід, що буде корисним не лише зараз, а й у майбутньому.
Читайте також
Оплата праці до 1,5 мінімальних заробітних плат, що на сьогодні еквівалентно 12 тисячам гривень за повний місяць роботи.

Найпоширеніші напрями:

• Забезпечення життєдіяльності постраждалих громадян та ВПО, надання допомоги маломобільним групам.
• Розвантаження, фасування та доставка гуманітарної допомоги.
• Надання соціальних послуг у місцях зосередження ВПО та постраждалих внаслідок бойових дій громадян.
• Допоміжні роботи для потреб ЗСУ.
• Розбір завалів, відновлення житлових будинків, розчищення автомобільних доріг та залізничних колій.
• Облаштування та укріплення блокпостів і фортифікацій.
• Будівництво захисних споруд та укріплення дамб.
Читайте також

Регіони

Наразі суспільно корисні роботи активно проводяться в 19 регіонах України. Лідерами серед них є: Топ-3 найактивніших регіонів виглядають так:
1. Харківська область — 38 тис. направлень;
2. Донецька область — 30 тис. направлень;
3. Київська область — 29 тис. направлень.

Вибрати депозит

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems