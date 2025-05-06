«Армія відновлення»: скільки людей працевлаштовано з початку року — Finance.ua

«Армія відновлення»: скільки людей працевлаштовано з початку року Сьогодні 15:44 — Казна та Політика

«Армія відновлення»: скільки людей працевлаштовано з початку року

З початку 2025 року в межах проєкту «Армія відновлення» було видано 47 тисяч направлень для тимчасово безробітних українців та внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

На оплату їхньої праці спрямовано 427 мільйонів гривень.

Учасники програми «Армія відновлення» залучені до виконання різноманітних завдань — від допомоги постраждалим від бойових дій до масштабних робіт із відновлення критично важливої інфраструктури та зведення оборонних споруд для Збройних сил України. Кожен регіон працює за власним планом, узгодженим з військовими адміністраціями.

Служба пропонує тим, хто перебуває на обліку, не тільки можливість приєднатися до різноманітних робіт, а й шанс здобути нові знання та практичний досвід, що буде корисним не лише зараз, а й у майбутньому.

Оплата праці до 1,5 мінімальних заробітних плат, що на сьогодні еквівалентно 12 тисячам гривень за повний місяць роботи.

Найпоширеніші напрями:

• Забезпечення життєдіяльності постраждалих громадян та ВПО, надання допомоги маломобільним групам.

• Розвантаження, фасування та доставка гуманітарної допомоги.

• Надання соціальних послуг у місцях зосередження ВПО та постраждалих внаслідок бойових дій громадян.

• Допоміжні роботи для потреб ЗСУ.

• Розбір завалів, відновлення житлових будинків, розчищення автомобільних доріг та залізничних колій.

• Облаштування та укріплення блокпостів і фортифікацій.

• Будівництво захисних споруд та укріплення дамб.

Регіони

Наразі суспільно корисні роботи активно проводяться в 19 регіонах України. Лідерами серед них є: Топ-3 найактивніших регіонів виглядають так:

1. Харківська область — 38 тис. направлень;

2. Донецька область — 30 тис. направлень;

3. Київська область — 29 тис. направлень.

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