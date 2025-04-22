«Армія відновлення»: видано 45 тис. направлень з початку року (найпоширеніші напрями, зарплата) — Finance.ua

«Армія відновлення»: видано 45 тис. направлень з початку року (найпоширеніші напрями, зарплата) Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

«Армія відновлення»: видано 45 тис. направлень з початку року (найпоширеніші напрями, зарплата)

У рамках проекту «Армія відновлення» з початку року вже видано 45 тисяч направлень для тимчасово безробітних українців та незайнятих внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це повідомляє Урядовий портал.

Для виплати їхньої заробітної плати спрямовано 423 мільйони гривень.

Учасники програми «Армія відновлення» виконують широкий спектр завдань: від надання допомоги постраждалим від бойових дій до масштабних робіт із відновлення критичної інфраструктури та будівництва оборонних споруд для ЗСУ.

Кожен регіон працює за власним планом, узгодженим з військовими адміністраціями.

Але це більше, ніж просто тимчасова зайнятість. Це можливість набути нових навичок, здобути досвід, адаптуватися до змін та закласти підґрунтя для подальшого професійного розвитку.

Служба пропонує тим, хто перебуває на обліку, не тільки можливість приєднатися до різноманітних робіт, а й шанс здобути нові знання та практичний досвід, що буде корисним не лише зараз, а й у майбутньому.

Оплата

Оплата праці до 1,5 мінімальних заробітних плат, що на сьогодні еквівалентно 12 тисячам гривень за повний місяць роботи.

Найпоширеніші напрями робіт:

Забезпечення життєдіяльності постраждалих громадян та ВПО, надання допомоги маломобільним групам.

Розвантаження, фасування та доставка гуманітарної допомоги.

Надання соціальних послуг у місцях зосередження ВПО та постраждалих внаслідок бойових дій громадян.

Допоміжні роботи для потреб ЗСУ.

Розбір завалів, відновлення житлових будинків, розчищення автомобільних доріг та залізничних колій.

Облаштування та укріплення блокпостів і фортифікацій.

Будівництво захисних споруд та укріплення дамб.

Наразі суспільно корисні роботи активно проводяться в 19 регіонах України.

Топ-3 найактивніших регіонів:

1. Харківська область — 38 тис. направлень;

2. Донецька область — 30 тис. направлень;

3. Київська область — 28 тис. направлень.

В Україні тривають масштабні роботи з відновлення житлового фонду та інфраструктури. Реалізуються проекти, спрямовані на відбудову житла та об’єктів, необхідних для стабільного функціонування населених пунктів. Незважаючи на непросту безпекову ситуацію, активно відновлюються зруйновані міста та соціальні установи, в процесах відновлення активно бере участь місцеве населення. Крім того, продовжуються роботи над оновленням ключової інфраструктури.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, проект «Армія відновлення» має велике значення для України. Він підтримує відновлення інфраструктури, створює нові робочі місця для безробітних та внутрішньо переміщених осіб, полегшуючи їхню адаптацію.

Завдяки програмі учасники проекту отримують можливість працювати, підтримувати громади й робити свій внесок у відновлення України.

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