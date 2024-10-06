«Армія відновлення»: Скільки коштів направили на заробітну плату в межах проєкту (інфографіка) — Finance.ua

«Армія відновлення»: Скільки коштів направили на заробітну плату в межах проєкту (інфографіка) Сьогодні 07:16 — Казна та Політика

«Армія відновлення»: Скільки коштів направили на заробітну плату в межах проєкту (інфографіка)

В Україні понад 183 тисячі безробітних долучилися до суспільно корисних робіт у межах проєкту «Армія відновлення», на їхні зарплати виділили 1,486 млрд грн.

Про це повідомили у Державній службі зайнятості.

Згідно з оприлюдненими даними, станом на 30 вересня 2024 року, починаючи з 1 жовтня 2022 року, Державна служба зайнятості видала 183 940 направлень на виконання суспільно корисних робіт, найбільше — у Харківській області (28 870 направлень).

Серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних також Донецька (21 907 направлень), Чернігівська (20 184), Київська (20 122) та Полтавська (19 343) області.

Загалом до проєкту «Армія відновлення» доєдналися 19 регіонів.

На виплату заробітної плати за участь в урядовому проєкті «Армія відновлення» вже направлено 1 486 млн грн.

Оплата за суспільно корисні роботи становить 12 тис. грн за повний відпрацьований місяць.

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