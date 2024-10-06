«Армія відновлення»: Скільки коштів направили на заробітну плату в межах проєкту (інфографіка) — Finance.ua
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«Армія відновлення»: Скільки коштів направили на заробітну плату в межах проєкту (інфографіка)

Казна та Політика
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«Армія відновлення»: Скільки коштів направили на заробітну плату в межах проєкту (інфографіка)
«Армія відновлення»: Скільки коштів направили на заробітну плату в межах проєкту (інфографіка)
В Україні понад 183 тисячі безробітних долучилися до суспільно корисних робіт у межах проєкту «Армія відновлення», на їхні зарплати виділили 1,486 млрд грн.
Про це повідомили у Державній службі зайнятості.
Згідно з оприлюдненими даними, станом на 30 вересня 2024 року, починаючи з 1 жовтня 2022 року, Державна служба зайнятості видала 183 940 направлень на виконання суспільно корисних робіт, найбільше — у Харківській області (28 870 направлень).
«Армія відновлення»: Скільки коштів направили на заробітну плату в межах проєкту (інфографіка)
Серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних також Донецька (21 907 направлень), Чернігівська (20 184), Київська (20 122) та Полтавська (19 343) області.

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Загалом до проєкту «Армія відновлення» доєдналися 19 регіонів.
На виплату заробітної плати за участь в урядовому проєкті «Армія відновлення» вже направлено 1 486 млн грн.
Оплата за суспільно корисні роботи становить 12 тис. грн за повний відпрацьований місяць.
За матеріалами:
Finance.ua
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