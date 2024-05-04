«Армія відновлення»: скільки громадян долучилося до проєкту (інфографіка) — Finance.ua

«Армія відновлення»: скільки громадян долучилося до проєкту (інфографіка)
Від початку старту проєкту «Армія відновлення» до виконання суспільно корисних робіт залучили 118,15 тис. безробітних. На виплату заробітної плати спрямовано 838 млн грн.
Про це повідомили у Державній служба зайнятості.
Згідно з оприлюдненими даними, починаючи з 1 жовтня 2022 року Державна служба зайнятості видала 118 152 направлень на виконання суспільно корисних робіт.
У яких регіонах залучили найбільше безробітних
Найбільше направлень видали у Харківській області - 21 983 направлення.
До регіонів з найбільшою залученістю увійшли:
- Донецька — 14 158 направлень;
- Київська — 13 537;
- Полтавська — 12 878;
- Чернігівська (12 854) області.
Загалом до проєкту «Армія відновлення» доєдналися 19 регіонів.
На виплату заробітної плати за участь в урядовому проєкті «Армія відновлення» вже направлено 838 млн грн.
Нагадаємо, у 2024 році планується опрацювати 300 тис. заяв на компенсації за пошкоджене й зруйноване житло за програмою «єВідновлення». Це дозволить забезпечити житлом 1 млн українців.
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