«Армія відновлення»: скільки громадян долучилося до проєкту (інфографіка) — Finance.ua

«Армія відновлення»: скільки громадян долучилося до проєкту (інфографіка) Сьогодні 21:04 — Казна та Політика

«Армія відновлення»: скільки громадян долучилося до проєкту (інфографіка), Фото: Pexels

Від початку старту проєкту «Армія відновлення» до виконання суспільно корисних робіт залучили 118,15 тис. безробітних. На виплату заробітної плати спрямовано 838 млн грн.

Про це повідомили у Державній служба зайнятості.

Згідно з оприлюдненими даними, починаючи з 1 жовтня 2022 року Державна служба зайнятості видала 118 152 направлень на виконання суспільно корисних робіт.

У яких регіонах залучили найбільше безробітних

Найбільше направлень видали у Харківській області - 21 983 направлення.

До регіонів з найбільшою залученістю увійшли:

Донецька — 14 158 направлень;

Київська — 13 537;

Полтавська — 12 878;

Чернігівська (12 854) області.

Загалом до проєкту «Армія відновлення» доєдналися 19 регіонів.

На виплату заробітної плати за участь в урядовому проєкті «Армія відновлення» вже направлено 838 млн грн.

Нагадаємо, у 2024 році планується опрацювати 300 тис. заяв на компенсації за пошкоджене й зруйноване житло за програмою «єВідновлення». Це дозволить забезпечити житлом 1 млн українців.

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