«Армія відновлення»: скільки громадян долучилося до проєкту (інфографіка) — Finance.ua
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«Армія відновлення»: скільки громадян долучилося до проєкту (інфографіка)

Казна та Політика
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«Армія відновлення»: скільки громадян долучилося до проєкту (інфографіка)
«Армія відновлення»: скільки громадян долучилося до проєкту (інфографіка), Фото: Pexels
Від початку старту проєкту «Армія відновлення» до виконання суспільно корисних робіт залучили 118,15 тис. безробітних. На виплату заробітної плати спрямовано 838 млн грн.
Про це повідомили у Державній служба зайнятості.
Згідно з оприлюдненими даними, починаючи з 1 жовтня 2022 року Державна служба зайнятості видала 118 152 направлень на виконання суспільно корисних робіт.

У яких регіонах залучили найбільше безробітних

Найбільше направлень видали у Харківській області - 21 983 направлення.
До регіонів з найбільшою залученістю увійшли:
  • Донецька — 14 158 направлень;
  • Київська — 13 537;
  • Полтавська — 12 878;
  • Чернігівська (12 854) області.
Загалом до проєкту «Армія відновлення» доєдналися 19 регіонів.
«Армія відновлення»: скільки громадян долучилося до проєкту (інфографіка)
На виплату заробітної плати за участь в урядовому проєкті «Армія відновлення» вже направлено 838 млн грн.
Нагадаємо, у 2024 році планується опрацювати 300 тис. заяв на компенсації за пошкоджене й зруйноване житло за програмою «єВідновлення». Це дозволить забезпечити житлом 1 млн українців.
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За матеріалами:
Finance.ua
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