«єВідновлення»: у 2024 році планують забезпечити житлом 1 млн українців — Finance.ua

«єВідновлення»: у 2024 році планують забезпечити житлом 1 млн українців Сьогодні 07:06 — Нерухомість

«єВідновлення»: у 2024 році планують забезпечити житлом 1 млн українців, freepik.com

У 2024 році планується опрацювати 300 тис. заяв на компенсації за пошкоджене й зруйноване житло за програмою «єВідновлення». Це дозволить забезпечити житлом 1 млн українців.

Про це повідомила голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

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«Ми розуміємо, що якщо зможемо до кінця поточного року опрацювати 300 тис. заявок за обома видами компенсації, що й ставимо за мету, це для нас буде величезною перемогою в цій сфері, таким чином ми забезпечимо житлом приблизно 1 млн українців», — повідомила Олена Шуляк.

За її словами, наразі надіслали близько 85 тис. заяв за обома видами компенсацій, із них опрацьовано 65 тис.

Вона зауважила, що необхідно сконцентрувати увагу на інформованість громадян. Необхідно повідомляти про можливості отримання компенсацій за пошкоджене й знищене житло.

За даними опитування українців Transparency International Ukraine, чиє майно було пошкоджене або зруйноване через російське вторгнення:

65% не подавали заявок на компенсації;

37% вважають, що держава має більш нагальні потреби;

26% не вірять в одержання компенсації.

«Нам варто змінювати такі настрої та очікування українців», — повідомила голова комітету.

Олена Шуляк наголошує, що подальша реалізація програми «єВідновлення» частково розв’язує проблему з внутрішньо переміщеними українцями й тими, хто виїхав за межі країни через втрату житла.

Довідка Finance.ua:

з моменту запуску програми «єВідновлення» 42,5 тисяч заявників отримали виплати на відновлення домівок;

українці, які отримали виплати для відбудови пошкоджених домівок за програмою єВідновлення, зможуть подати звіт про виконаний ремонт на порталі Дія, а також через ЦНАП або нотаріуса. Раніше зробити це можна було лише через застосунок Дія.



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