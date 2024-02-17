Працівникам «Армії Відновлення» вже виділили 582 млн грн (інфографіка) — Finance.ua

Працівникам «Армії Відновлення» вже виділили 582 млн грн (інфографіка) Сьогодні 15:13 — Казна та Політика

Працівникам «Армії Відновлення» вже виділили 582 млн грн (інфографіка), Фото: armyinform.com.ua

Із початку запуску проєкту «Армія відновлення» до виконання суспільно корисних робіт вже залучили 87,852 тис. безробітних. На зарплати виділили 582 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Державної служби зайнятості.

Починаючи з 1 жовтня 2022 року, Держслужба зайнятості видала 87 852 направлення на виконання суспільно-корисних робіт, зокрема найбільше — у Харківській області (17 180).

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Крім того, серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних є Донецька (11 170 направлень), Київська (10 634), Полтавська (10 405) та Чернігівська (9 658) області.

Загалом до проєкту «Армія відновлення» залучено 19 регіонів.

«На виплату заробітної плати за участь у суспільно корисних роботах вже спрямовано 582 млн грн», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що оплата за суспільно корисні роботи наразі становить 10 650 грн за повний відпрацьований місяць.

Станом на 1 січня 2024 року в Україні зареєстровано 96,1 тис. безробітних, тоді як на 1 січня 2023 року цей показник дорівнював 186,51 тис. осіб.

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