Працівникам «Армії Відновлення» вже виділили 582 млн грн (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Працівникам «Армії Відновлення» вже виділили 582 млн грн (інфографіка)

Казна та Політика
25
Працівникам «Армії Відновлення» вже виділили 582 млн грн (інфографіка)
Працівникам «Армії Відновлення» вже виділили 582 млн грн (інфографіка), Фото: armyinform.com.ua
Із початку запуску проєкту «Армія відновлення» до виконання суспільно корисних робіт вже залучили 87,852 тис. безробітних. На зарплати виділили 582 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Державної служби зайнятості.
Працівникам «Армії Відновлення» вже виділили 582 млн грн (інфографіка)
Починаючи з 1 жовтня 2022 року, Держслужба зайнятості видала 87 852 направлення на виконання суспільно-корисних робіт, зокрема найбільше — у Харківській області (17 180).
Читайте також
Крім того, серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних є Донецька (11 170 направлень), Київська (10 634), Полтавська (10 405) та Чернігівська (9 658) області.
Загалом до проєкту «Армія відновлення» залучено 19 регіонів.
«На виплату заробітної плати за участь у суспільно корисних роботах вже спрямовано 582 млн грн», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
Зазначається, що оплата за суспільно корисні роботи наразі становить 10 650 грн за повний відпрацьований місяць.
Станом на 1 січня 2024 року в Україні зареєстровано 96,1 тис. безробітних, тоді як на 1 січня 2023 року цей показник дорівнював 186,51 тис. осіб.
Нагадаємо, програма орієнтована на працездатних осіб, у тому числі осіб, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров’я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану, зокрема безробітних та інших незайнятих осіб.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.