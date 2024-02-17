Працівникам «Армії Відновлення» вже виділили 582 млн грн (інфографіка) — Finance.ua

Працівникам «Армії Відновлення» вже виділили 582 млн грн (інфографіка)
Із початку запуску проєкту «Армія відновлення» до виконання суспільно корисних робіт вже залучили 87,852 тис. безробітних. На зарплати виділили 582 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Державної служби зайнятості.
Починаючи з 1 жовтня 2022 року, Держслужба зайнятості видала 87 852 направлення на виконання суспільно-корисних робіт, зокрема найбільше — у Харківській області (17 180).
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Крім того, серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних є Донецька (11 170 направлень), Київська (10 634), Полтавська (10 405) та Чернігівська (9 658) області.
Загалом до проєкту «Армія відновлення» залучено 19 регіонів.
«На виплату заробітної плати за участь у суспільно корисних роботах вже спрямовано 582 млн грн», — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що оплата за суспільно корисні роботи наразі становить 10 650 грн за повний відпрацьований місяць.
Станом на 1 січня 2024 року в Україні зареєстровано 96,1 тис. безробітних, тоді як на 1 січня 2023 року цей показник дорівнював 186,51 тис. осіб.
Нагадаємо, програма орієнтована на працездатних осіб, у тому числі осіб, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров’я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану, зокрема безробітних та інших незайнятих осіб.
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