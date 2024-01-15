У Службі зайнятості повідомили, скільки українців зараз мають офіційний статус безробітного — Finance.ua

У Службі зайнятості повідомили, скільки українців зараз мають офіційний статус безробітного Сьогодні 12:15 — Особисті фінанси

У Службі зайнятості повідомили, скільки українців зараз мають офіційний статус безробітного

Станом на 1 січня в Україні статус безробітного мали 96,1 тис. осіб, що вполовину менше, ніж роком раніше.

Так, станом на 1 січня 2024 року статус безробітного в Україні мали 96 120 осіб, тоді як на 1 січня 2023 року цей показник дорівнював 186 508 осіб.

У загальній кількості зареєстрованих безробітних жінки становлять 72 031 особа (74,9%). Кількість зареєстрованих безробітних чоловіків дорівнює 24 089 особам (25,1%).

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Загалом протягом 2023 року статус безробітного мали 483,2 тис. українців.

За допомогою Служби зайнятості працевлаштовано торік було 160,1 тис. безробітних. Загалом управління ДСЗ допомогли знайти роботу для 240,4 тис. українців.

Крім того, 18 052 осіб отримали ваучери на навчання.

Допомогу по безробіттю протягом 2023 року отримували 323,6 тис. громадян.

Довідка Finance.ua:

голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев раніше повідомляв, що фактичний рівень безробіття в Україні на кінець 2023 року майже вдвічі перевищив аналогічний показник станом на кінець довоєнного 2021 року;

під час дії воєнного стану максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати. На сьогодні це 6700 грн, а з 1 січня 2024 року 7100 грн. Якщо страховий стаж протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить менше ніж сім місяців, допомога призначається у мінімальному розмірі, який на сьогодні становить 1500 грн.

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Укрінформ За матеріалами:

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