Як зміниться максимальний розмір допомоги по безробіттю з 1 січня — Finance.ua

Як зміниться максимальний розмір допомоги по безробіттю з 1 січня Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

Як зміниться максимальний розмір допомоги по безробіттю з 1 січня

Розмір допомоги по безробіттю розраховується для кожної людини індивідуально.

Про це заявив директор Київського міського центру зайнятості Дмитро Новицький в інтерв'ю Укрінформу.

«Під час дії воєнного стану максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати. На сьогодні це 6700 грн, а з 1 січня 2024 року 7100 грн. Якщо страховий стаж протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить менше ніж сім місяців, допомога призначається у мінімальному розмірі, який на сьогодні становить 1500 грн», — пояснив Новицький і додав, що допомога по безробіттю не надається особам, які не мають страхового стажу.

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Він зазначив, що на час дії воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 днів (для осіб передпенсійного віку це 360 днів).

«Проте, припинення виплати допомоги по безробіттю не означає, що людина автоматично позбавляється статусу безробітного. Якщо є потреба у продовженні пошуку роботи за сприяння служби зайнятості - фахівці служби продовжують надавати передбачені законодавством послуги. За необхідності, пропонують професійну підготовку або перепідготовку, підвищення кваліфікації, надають профорієнтаційні послуги, послуги психолога», — додав він.

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За його словами, протягом 2023 року послугами столичної служби зайнятості скористалися 27,4 тис. громадян, з них 19,9 тис. мали статус зареєстрованого безробітного. Ця цифра майже у 2 рази менша ніж минулого року.

«У місті Києві загальна кількість безробітних наразі становить 2,4 тис. осіб», — зазначає директор Київського міського центру зайнятості.

За сприяння міської служби зайнятості у 2023 році роботу знайшли 6,3 тис. осіб. Крім того, 337 громадян взяли участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

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