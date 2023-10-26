Чи можуть безробітним відмовити в праві на субсідію — Finance.ua

Чи можуть безробітним відмовити в праві на субсідію Вчора 21:00 — Казна та Політика

Чи можуть безробітним відмовити в праві на субсідію

Безробітний може розраховувати на отримання субсидії, якщо він перебуває на обліку в Центрі зайнятості.

Таке роз’яснення дали в Пенсійному фонді України , посилаючись на підпункт 3 пункту 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 21 жовтня 1995 року.

Сім'ї не відмовлять у субсидії тільки в разі, якщо безробітний зареєстрований офіційно. Оскільки зараз більшість безробітних з тих чи інших причин не перебувають на обліку в службі зайнятості, то їхнім сім'ям не дають субсидії.

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Таким чином, сім'ї, в яких є безробітні, які не перебувають на обліку в службі зайнятості, сьогодні позбавлені права на субсидію. Причому багато хто з цих сімей ледве зводить кінці з кінцями. А після закінчення опалювального сезону, коли в Україні зростуть усі тарифи на комуналку, їхнє становище може погіршитися.

Зауважимо, що непрацевлаштований член сім'ї має офіційно перебувати на обліку в службі зайнятості саме в той період, за який беруть доходи сім'ї.

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Під час призначення субсидії на опалювальний сезон беруться доходи всіх членів сім'ї в I і II кварталі поточного року. Таким чином, якщо безробітний член сім'ї перебував на обліку в службі зайнятості хоча б місяць із цього періоду, сім'я має право претендувати на субсидію.

Наприклад, у разі призначення субсидії на опалювальний період 2023−2024 років беруться доходи членів домогосподарства за 1 і 2 квартал 2023 року.

При цьому багатьом українським сім'ям субсидію продовжать автоматично. Зокрема, якщо сім'я мала право на субсидію у вересні, то на опалювальний сезон допомогу їй буде продовжено автоматично. І це навіть за тієї умови, якщо в неопалювальний сезон розмір субсидії дорівнював нулю.

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