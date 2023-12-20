В Україні залишилося менше 100 тисяч зареєстрованих безробітних: скільки отримують допомогу — Finance.ua
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В Україні залишилося менше 100 тисяч зареєстрованих безробітних: скільки отримують допомогу

Особисті фінанси
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В Україні залишилося менше 100 тисяч зареєстрованих безробітних: скільки отримують допомогу
В Україні залишилося менше 100 тисяч зареєстрованих безробітних: скільки отримують допомогу
Показник офіційного безробіття в Україні знизився до чергового мінімуму. Кількість зареєстрованих безробітних у листопаді скоротилася до 95,4 тисячі, серед яких 71,4 тисячі - жінки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби зайнятості, які публікує Національний банк.
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Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття, впала за рік з 89,8 до 39,8 тисячі осіб.
Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) у листопаді становить 49,4 тисячі (скорочення за місяць на 6,0 тисячі). Навантаження одне вільне місце становить 2,0.
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За прогнозом Кабінету міністрів, рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці у 2024 році складе 18,7%, а кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15−70 років — 12,3 млн осіб. Таким чином, шукатимуть роботу понад 2,5 млн осіб.

Довідка Finance.ua:

  • під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів. Водночас, Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги з безробіття з 1000 гривень до 1500 гривень. Біженці отримуватимуть 2500 гривень;
  • серед усіх великих міст України найвищі пропоновані зарплати зафіксовано у Києві та Херсоні — у середньому 21 000 грн. При цьому розкид величезний: наприклад, в столиці - від середніх 75 000 грн у Team leader'ів (IT-фахівців, які керують командою розробників) та військовослужбовців, до 6 700 грн у керівників гуртків. Загалом найгірша ситуація з оплатою праці у Сумах;
  • Кабінет Міністрів прогнозує середньомісячну заробітну плату працівників 21 809 гривень у 2024 році, 25 732 гривні в 2025 році, 30 260 гривень у 2026 році.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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