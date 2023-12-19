Понад 30 тис. грн: Кабмін спрогнозував середньомісячну зарплату до 2026 року — Finance.ua
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Понад 30 тис. грн: Кабмін спрогнозував середньомісячну зарплату до 2026 року

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Понад 30 тис. грн: Кабмін спрогнозував середньомісячну зарплату до 2026 року
Понад 30 тис. грн: Кабмін спрогнозував середньомісячну зарплату до 2026 року
Кабінет Міністрів прогнозує середньомісячну заробітну плату працівників 21 809 гривен у 2024 році, 25 732 гривні в 2025 році, 30 260 гривень у 2026 році.
Про це йдеться у постанові № 1315 від 15 грудня про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2024−2026 роки.
При цьому прогнозується, що середньомісячна зарплата, скоригована на індекс споживчих цін, зросте у 2024 році на 8,5%, у 2025 році - на 8,9%, у 2026 році - на 9,1%.
Також прогнозується що фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців у 2024 році складе 2 346,3 млрд гривень, у 2025 році - 2 316,3 млрд гривень, у 2026 році - 2 710,6 млрд гривень.
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Очікується, що кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15−70 років у 2024 році складе 12,3 млн осіб, у 2025 році - 12,7 млн осіб, у 2026 році - 13 млн осіб.
Рівень безробіття населення у віці 15−70 років за методологією Міжнародної організації праці прогнозується у 2024 році 18,7% до робочої сили відповідного віку, у 2025 році - 17,7%, у 2026 році - 15%.
При цьому прогнозується, що продуктивність праці у 2024 році зросте на 4,2%, у 2025 році - на 3,3%, у 2026 році - на 3,8% до попереднього року.

Довідка Finance.ua:

  • зазначимо, за даними Державної служби статистики, розмір середньомісячної зарплати в Україні у другому кварталі 2023 року становив 17 176 гривень, що на 25,2% більше, ніж за цей же період у 2022 році;
  • за даним порталу з пошуку роботи work.ua, після буму вакансій у жовтні кількість пропозицій роботи у листопаді зменшилася, а розмір середньої заробітної плати зріс до 18 500 грн.
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За матеріалами:
Українські Новини
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