Як змінилися зарплати на фрілансі в Україні (інфографіка) — Finance.ua
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Як змінилися зарплати на фрілансі в Україні (інфографіка)

Особисті фінанси
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Як змінилися зарплати на фрілансі в Україні (інфографіка)
Як змінилися зарплати на фрілансі в Україні (інфографіка)
Freelancehunt провів дослідження серед українських фрилансерів, щоб дізнатися, з яким основним викликом у роботі вони зіткнулися під час війни.
Попри складну економічну ситуацію в країні, фрилансери почуваються досить непогано:
  • 35,38% вказали, що змогли підвищити дохід за останні 6 місяців,
  • ще у 35,57% він залишився на тому самому рівні,
  • і тільки 29,05% спеціалістів почали заробляти менше.
В опитуванні взяли участь 47,51% учасників, для яких фриланс — основне місце роботи, а також 52,49%, для яких це підробіток. Як бачимо, трохи більш ніж половина спеціалістів приходять на фриланс за цікавими проєктами чи можливістю збільшити дохід.
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Варто також зазначити, що серед опитаних більшість (57,66%) фрилансерів працювали до повномасштабного вторгнення і працюють зараз, тобто це досвідчені спеціалісти.
Як змінилися зарплати на фрілансі в Україні (інфографіка)

Реакція фрилансерів на підвищення вартості життя

Вартість життя в Україні зростає, і багато хто замислюється над тим, що робити далі. На фрилансі у спеціалістів є великий вибір опцій для відповіді на цей виклик. За даними дослідження, 48% фрилансерів підвищили вартість своїх послуг, стільки ж респондентів почали працювати більше. Також спеціалісти вказували, що розширили клієнтську базу за допомогою закордонних замовників, — таких було 14%. Але були й ті, хто вирішив знизити витрати, — 38%.

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Варто також згадати про високий рівень відповідальності та інші виклики, які стоять перед фрилансерами. Адже їм потрібно не тільки якісно виконувати свою роботу, а й шукати нових клієнтів, пропонувати їм свої послуги та ефективно комунікувати з наявними замовниками.
Як змінилися зарплати на фрілансі в Україні (інфографіка)
Один зі способів успішно стартувати на фрилансі чи збільшити свої доходи — покращення знань у вузькій спеціалізації. 71,6% опитаних фахівців зазначили, що такі знання мають вплив на рівень заробітку.
Як змінилися зарплати на фрілансі в Україні (інфографіка)
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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