Плюси та мінуси роботи фрилансером — Finance.ua

Плюси та мінуси роботи фрилансером Сьогодні 19:30 — Особисті фінанси

Плюси та мінуси роботи фрилансером

Засновник IT Banda Григорій Грудій в блозі для порталу з пошуку роботи Work.ua розповів, якими насправді є переваги та недоліки такого виду зайнятості.

Виходячи зі свого досвіду (14 років роботи в ІТ-сфері), він назвав такі плюси:

гнучкий заробіток;

відповідальність за результат;

зручність в роботі з іноземними клієнтами;

відсутність необхідності мати глибинні знання;

незалежність від геолокації.

Грудій окремо пояснив, чому фахівцям на фрилансі не завжди потрібні глибинні знання:

«Наприклад, замовник сам робив сайт на Wordpress. Використав шаблонну тему і сайт має дешевий вигляд та не має потрібного функціоналу. Людині потрібен фрилансер, який вміє вносити правки в тему та додавати нові функції. За це вже можна брати гроші та знаходити клієнтів», — уточнив він.

Щодо мінусів, засновник IT Banda виокремив відсутність системності (сьогодні робота є, але завтра її може не бути), а також «неприємні сюрпризи», які виникають під час виконання завдань.

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«Приклад: фрилансера наймають, щоб полагодити форму реєстрації на сайті - це одна задача. Але занурившись у код, програміст розуміє, що переписувати доведеться майже всю серверну частину, бо всі реєстрації фіксуються неправильно», — пояснив Грудій.

Окрім того, можна натрапити на недобросовісного замовника, який не розрахується за виконану роботу. Тому потрібно заздалегідь продумувати важелі, що допоможуть застрахуватися від таких ситуацій. Наприклад, це може бути передплата, здача проєкту оплачуваними частинами, укладання відповідної угоди з надання послуг тощо.

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