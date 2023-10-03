У яких країнах ЄС найнижчі зарплати та де працюють українці — Finance.ua

У яких країнах ЄС найнижчі зарплати та де працюють українці
В країнах Євросоюзу зарплатня часто дуже різниться. Наприклад, в Німеччині або Франції рівень заробітку часто набагато вищий, ніж у Болгарії та Румунії.
Список країн подається починаючи з найменшої офіційної мінімальної зарплатні за збільшенням.
Болгарія
Мінімальна заробітна плата встановлена на погодинній ставці
780 левів (389 євро або 15 873 грн)
Мінімальна зарплата за годину: 2,37 євро
Латвія
620,0 євро (25 110 грн)
Мінімальна зарплата за годину: 3,63 євро
Угорщина
Базова мінімальна зарплатня: 232 000 форинтів (568,97 євро або 23 200 грн)
Зарплата кваліфікованих працівників: 296 400 форинтів (726,9 євро або 29 640 грн)
Мінімальна зарплата за годину: 1106 форинтів або 2.8 євро
Чеська Республіка
Мінімальна заробітна плата встановлюється у погодинній та місячній ставках одночасно
17 300,00 крон (657.63 євро або 26 815 грн)
Мінімальна зарплата за годину: 160,89 крони (3,95 євро)
Найчастіше у Чехії українці працюють у сфері послуг — готелях, ресторанах. Чоловіки працюють монтажниками, будівельниками, на станціях техобслуговування. Немало людей відкривають приватні підприємства.
Тетяна з Ірпеня, яка переїхала до Чехії з початком широкомасштабної війни, влаштувалася в одному з міст Чехії працювати перукарем.
Зарплати в Чехії - явно не з високих, і грошей вистачає тільки на базові потреби, каже вона. Шанси знайти непогану роботу в більшості залежать від знання місцевої мови, та й те це допомагає не завжди.
Естонія
Мінімальна заробітна плата встановлюється на основі погодинної та місячної ставки
725,00 євро або 29 362 грн
Мінімальна зарплата за годину: 4,32 євро
Словаччина
Мінімальна зарплата: 750,00 євро або 30 375 грн
Мінімальна зарплата за годину: 4,33 євро
Українцям у Словаччині пропонують переважно некваліфіковану і дуже важку роботу, особливо якщо ті не знають мови. Також важко загалом знайти будь-яку роботу у стислі терміни, коментує РБК-Україна українська блогер Наталія Будянська. Вона прожила у Словаччині певний час і повернулася в Україну.
Вона виїхала до Словаччини з початком повномасштабного вторгнення. В одному з університетів цієї країни також навчається її донька. Сама ж жінка у Словаччині пропрацювала у цеху з виробництва суші, але звільнилася через важкі умови праці.
Польща
Мінімальна зарплата: 3600 злотих (760 євро або 31 023 грн)
Мінімальна зарплата за годину: 23,50 злотих або 202,5 грн
У Польщі українських біженців вже менше, ніж було раніше. У липні відтік склав 6600 людей із тимчасовим захистом, у червні - 13 635 людей. Частина людей повертаються в Україну, дехто переїжджає в інші країни Європи, розповідала директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.
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